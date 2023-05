Dupla de Pernambuco fará estreia na Seleção Brasileira; veja convocação para amistosos

A- A+

Tem Pernambuco em dobro na lista de convocação da Seleção Brasileira para os dois amistosos do próximo mês. Anunciado neste domingo (28) pelo técnico interino Ramon Menezes na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, o elenco conta com o zagueiro Nino, atualmente no Fluminense, e o meio-campista Joelinton, do Newcastle.

Natural da cidade do Recife, Nino teve a sua primeira oportunidade num time profissional no Criciúma. Depois, passou a defender as cores do Fluminense, onde já tem 213 jogos e seis gols marcados.



Joelinton, por sua vez, nasceu no município de Aliança, no interior do estado, e iniciou sua carreira como jogador nas categorias de base do Sport. Ele chegou ao Newcastle na temporada de 2019 e até agora soma 124 partidas e 10 gols.

Amistosos

O primeiro compromisso da Seleção Brasileira será no dia 17, contra o Guiné, em Barcelona. Já o segundo jogo, acontecerá dia 20, em Lisboa, contra o Senegal. Os horários ainda não foram divulgados.



Abaixo, confira a convocação completa

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

Laterais: Danilo (Juventus), Wanderson (Monaco), Alex Telles (Sevilla) e Ayrton Lucas (Flamengo)

Zagueiros: Ibañez (Roma), Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG) e Nino (Fluminense)

Meio-campistas: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham) e Raphael Veiga (Palmeiras)

Atacantes: Malcom (Zenit), Pedro (Flamengo), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Rony (Palmeiras) e Vini Jr (Real Madrid)

