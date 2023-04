A- A+

COPA DO BRASIL Dupla Gre-Nal, Bahia; Confira os jogos de volta da 3ª fase da Copa do Brasil nesta quinta (27) Dos quatro times da Série A que jogam, apenas o Internacional duela fora de casa

Enquanto alguns duelos foram liquidados ontem (26) e na última terça-feira (25), outros duelos da 3ª fase da Copa do Brasil serão definidos nesta quinta-feira (27). Bahia x Volta Redonda, Botafogo x Ypiranga-RS, CSA x Internacional e Grêmio x ABC. Saiba onde assistir os confrontos:

Bahia (2) x (1) Volta Redonda - 19h - Arena Fonte Nova

Campeão Baiano, o tricolor vem de duas derrotas pelo Brasileirão, no intervalo entre os jogos da Copa do Brasil. Apesar do retrospecto recente não ser tão bom, o time baiano tem a vantagem do empate e poder de jogar em casa nesse confronto de volta contra o Voltaço, que teve mais de 15 dias de preparação para esse jogo, pois sua estreia na série C só será no dia 02/05.

Onde assistir Bahia x Volta Redonda?

SporTV e Premiere transmitem a partida.

Botafogo (2) x (0) Ypiranga-RS - 19h30 - Estádio do Engenhão

Com um resultado de 2x0 no jogo de ida, o time sul rio-grandense tem que fazer três gols ou mais de diferença para passar às oitavas de final da Copa do Brasil, para isso teve 15 dias de preparação, pois sua estreia na série C só será no dia 03/05. Já o Fogão, vem de oito vitórias nos últimos 10 jogos, e pode poupar alguns jogadores visando a sequência de jogos contra Flamengo e LDU.

Onde assistir Botafogo x Ypiranga-RS?

A Amazon Prime Video transmite a partida.

CSA (1) x (2) Internacional - 20h - Estádio Rei Pelé

Assim como o Volta Redonda e o Ypiranga, o CSA teve mais de 15 dias de preparação para esse jogo, já que sua estreia na Série C, só acontece no dia 04/05. Já o inter teve três jogos neste intervalo, com duas vitórias e um empate, e precisa de um desses resultados para avançar na noite desta quinta-feira (27), no Rei Pelé. Já o CSA precisa vencer por 2 gols de diferença para passar sem sustos.

Onde assistir CSA x Internacional?

A Amazon Prime Video transmite a partida.

Grêmio (2) x (0) ABC - 21h30 - Arena do Grêmio

Dono de um dos melhores ataques do Brasil este ano, o ABC vem passando por um momento delicado. Perdeu o primeiro jogo para o Grêmio por 2x0, e perdeu os dois primeiros jogos da Série B. Para piorar a situação, precisa fazer três gols de diferença para avançar às oitavas de final. Já o time gaúcho, teve uma vitória e uma derrota no intervalo entre os jogos da Copa do Brasil, mas construiu bem o placar no primeiro jogo, e pode até perder por um gol de diferença que avança.

Onde assistir Grêmio x ABC?

SporTV e Premiere transmitem a partida.



Veja também

SURF Domar a pororoca, um desafio para os surfistas na Amazônia legal