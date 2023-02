A- A+

Copa do Nordeste Dupla Juba/Love brilha e Sport goleia o Bahia na Ilha do Retiro Com atuação de gala, Leão bateu o rival baiano pelo placar de 6x0

A Quarta-feira de Cinzas esteve longe de ser ingrata para os torcedores do Sport. Apesar da chuva que caiu na Região Metropolitana do Recife durante o dia, os 9.709 rubro-negros que compareceram à Ilha do Retiro tiveram motivos de sobras para comemorar. No 100º jogo oficial entre as equipes, brilharam as estrelas de Juba e Vagner Love, e o Rubro-negro não encontrou dificuldades para golear o Bahia, por 6x0, em clássico regional válido pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. O resultado fez o Leão permanecer na segunda posição do Grupo A, agora com nove pontos. Já os baianos ocupam a lanterna do Grupo B, com quatro pontos conquistados.

Com contrato com o Sport até agosto, Luciano Juba ainda não tem seu futuro definido. Porém, é com sobras o principal jogador do time em 2023. Diante de um Bahia desequilibrado, o prata da casa necessitou de apenas 35 minutos para colocar o jogo no bolso. Aos 17 minutos, em falta que culminou na expulsão de Ryan, Juba cobrou com perfeição para fazer 1x0. Oito minutos mais tarde, em nova chance de bola parada, desta vez de pênalti, o camisa 46 bateu com perfeição para ampliar o marcador.

Nome da noite, Juba ditava o ritmo do ataque leonino. Aos 35 jogados, o atleta de 23 anos cruzou na medida para Jorginho. Entrando nas costas da zaga adversário, o camisa 10 dominou tirando de Marcos Felipe e ampliou.

Três vira, seis acaba

Mesmo com os três pontos assegurados, o Sport não tirou o pé do acelerador na etapa complementar. Determinado a deixar sua marca, Vagner Love perdeu grande chance logo no retorno do intervalo. Mas, aproveitando os espaços deixados pelo rival, o Leão soube ser cirúrgico para tirar qualquer reação baiana.

Em nova oportunidade, Love fez o quarto aproveitando cruzamento de Labandeira, aos oito minutos. Na sequência, o camisa 9 aproveitou saída de bola errada de David Duarte e tocou na saída de Marcos Felipe para fazer mais um.

Com o Bahia, entregue, Sabino e Juba chegaram a balançar as redes, mas viram o bandeira assinalar impedimentos em seus respectivos lances. Contudo, nos acréscimos, o zagueiro que vive fase artilheira com a camisa rubro-negra comemorou mais um gol em 2023, ao aproveitar cobrança de escanteio de Juan Xavier.

Ficha do jogo

Sport 6

Renan; Fabinho, Thyere (Renzo), Sabino e Igor Cariús; Pedro Martins, Fábio Matheus e Jorginho (Juan Xavier); Labandeira (Wanderson), Juba (Kayke) e Vagner Love (Gabriel Santos). Técnico: Enderson Moreira.

Bahia 0

Marcos Felipe; Douglas Borel, Marcos Victor, Raul Gustavo (David Duarte) e Ryan; Acevedo (Lucas Mugni), Miqueias e Cauly (Diego Rosa); Jacaré (Matheus Bahia), Kayky e Everaldo (Biel). Técnico: Renato Paiva.

Estádio: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa (PI)

Assistentes: Rogério de Oliveira Braga e Janystony Rabelo de Melo (ambos do PI)

Gols: Luciano Juba, aos 17' e 25', Jorginho, aos 35' do 1T, Vagner Love, aos 9' e 13', Sabino, aos 47' do 2T (SPT)

Cartões amarelos: Thyere (SPT); Everaldo, Acevedo, Miqueias, Raul Gustavo, Lucas Mugni (BAH)

Cartão vermelho: Ryan (BAH)

Público: 9.709 torcedores

Renda: R$ 252.500,00

