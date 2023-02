A- A+

SALTO COM VARA Duplantis quebra pela 6ª vez o recorde mundial do salto com vara com 6,22 metros; veja vídeo Atual campeão olímpico da modalidade, ele detinha o recorde anterior, de 6,21m

O astro sueco Armand Duplantis fez história mais uma vez. Neste sábado (25), ele quebrou pela 6ª vez o recorde mundial do salto com vara — a marca agora é de 6.22m. Ele venceu o torneio "All Star Pole Vault" realizado na cidade francesa de Clermont-Ferrand.



Duplantis quebra pela 6ª vez o recorde mundial do salto com vara: 6.22m



ele já passou de 6 metros 60 vezes na carreira



lembrando que ele tem 23 anos, mais 3 ou 4 olimpíadas pela frente…



pic.twitter.com/DXv06OrHqb — João Barretto (@joaopbarretto) February 25, 2023

Duplantis já passou de 6 metros cerca de 60 vezes ao longo da carreira. Atual campeão olímpico da modalidade, ele detinha o recorde anterior, que era de 6,21 m em vigor desde 24 de julho de 2022.

Na ocasião, ele se sagrou campeão mundial outdoor em Eugene, nos Estados Unidos.

