A- A+

Futebol Durante convocação da seleção, CBF fala em "saúde financeira" após rombo milionário em 2025; entenda Dirigentes da entidade defenderam mudanças estruturais no futebol brasileiro e citaram medidas de reorganização administrativa e controle de gastos

A convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026, anunciada nesta segunda-feira (18) pelo técnico Carlo Ancelotti, foi marcada não apenas pela divulgação da lista final de 26 jogadores, mas também por discursos da cúpula da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em defesa de mudanças estruturais na entidade.

O evento, realizado no Museu do Amanhã, no Centro do Rio, reuniu ex-jogadores, dirigentes e mais de 600 profissionais de imprensa de 13 países.

Ao anunciar os convocados para o Mundial, Ancelotti confirmou a presença de Neymar, que disputará sua quarta Copa do Mundo, além de promover estreantes sob seu comando, como o goleiro Weverton, do Grêmio.

Entre as ausências, a que mais chamou atenção foi a do atacante João Pedro, chamado em três das cinco listas anteriores do treinador italiano.

Mas o evento também serviu de palco para a direção da CBF reforçar o discurso de reorganização administrativa e financeira da entidade, poucos meses depois da aprovação das contas de 2025, que registraram déficit de R$ 182,5 milhões.

Durante a cerimônia, o presidente da CBF, Samir Xaud, afirmou que a nova gestão vem promovendo mudanças consideradas estruturais no futebol brasileiro.

— Nesses últimos meses, à frente da CBF, essa nova gestão, fizemos mudanças estruturais no futebol brasileiro, modernizamos e profissionalizamos a arbitragem, trabalhamos nosso fair play financeiro, estamos trabalhando a nossa base, com a criação do GT da base, então tudo isso para profissionalizar ainda mais o futebol brasileiro — declarou.

Na mesma linha, o vice-presidente da entidade, Gustavo Dias Henrique, citou críticas históricas ao calendário nacional e disse que a atual administração tenta promover mudanças profundas.

— Nós, como o Sami disse muito bem, estamos revolucionando o futebol em um ano. Estamos enfrentando não só, como o Sami disse, o fair play financeiro, como o calendário também do futebol brasileiro. Um calendário tão criticado, um calendário tão achincalhado por todos. E nós estamos enfrentando para que a gente possa mudar o futebol brasileiro — afirmou.

Déficit milionário e tentativa de reorganização

As declarações ocorrem em meio ao processo de reestruturação financeira iniciado pela entidade após a divulgação do balanço de 2025.

Segundo a própria CBF, o rombo de R$ 182,5 milhões foi provocado principalmente pelo aumento das despesas operacionais e pelo pagamento de mais de R$ 80 milhões ao Icasa, clube cearense envolvido em disputa judicial com a confederação desde 2013.

De acordo com o balanço aprovado em assembleia realizada em abril, as despesas operacionais cresceram 111% em relação ao ano anterior. A entidade também apontou gastos com provisões trabalhistas e cíveis, investimentos em logística da seleção brasileira, tecnologia, marketing e consultorias.

Outro ponto destacado pela atual gestão foi a criação do Sistema de Sustentabilidade Financeira (SSF), mecanismo de fair play financeiro formalizado no fim de 2025.

O regulamento prevê limite de 70% das receitas para gastos com elenco, além de regras de controle sobre endividamento e déficits anuais para clubes das Séries A e B, sob fiscalização da recém-criada Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF).

Na avaliação da diretoria, as medidas fazem parte de um processo de modernização administrativa que busca aproximar a CBF de modelos adotados por grandes confederações internacionais.

— Assumimos com a clara intenção de desenvolver nosso futebol e deixar um legado. Organizamos a casa, investimos em pontos importantes e estruturais do futebol brasileiro, reconstruímos a imagem da CBF e a percepção disso tem sido muito positiva — afirmou Samir Xaud, segundo o balanço financeiro divulgado pela entidade.

O diretor financeiro da CBF, Valdecir de Souza, também defendeu os investimentos feitos pela nova administração.

— Fez-se necessário gastar para buscar eficiência na nova gestão: resultados futuros, receitas crescentes, para que possamos fazer o que é mais importante, que é investir no futebol — disse.

Preparação para a Copa

Os jogadores convocados começam a se apresentar na próxima quarta-feira (27), na Granja Comary, para iniciar a preparação para o Mundial. Os últimos a chegar serão os atletas envolvidos na final da Champions League entre PSG e Arsenal, marcada para o dia 30, em Budapeste.

Antes da viagem aos Estados Unidos, o Brasil fará um amistoso de despedida contra o Panamá, no dia 31, no Maracanã. Depois, a delegação enfrenta o Egito, em Cleveland, no dia 6 de junho. A estreia na Copa será em 13 de junho, diante do Marrocos, em Nova Jersey.

Os 26 convocados foram escolhidos a partir de uma pré-lista de 55 nomes enviada à Fifa na semana passada. Pela regra da competição, substituições por lesão podem ocorrer até a véspera da estreia.

Lista de convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahçe) e Weverton (Grêmio).

Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Wesley (Roma).

Meio-campistas: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo Santos (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) e Lucas Paquetá (Flamengo).

Atacantes: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) e Vini Jr. (Real Madrid).

Veja também