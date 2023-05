A- A+

Futebol Durante derrota para o São Paulo, torcedor do Sport atinge Chico com um copo d'água; veja Leão perdeu para o Tricolor por 2x0, na Ilha do Retiro, nesta quarta-feira (17)

A noite desta quarta-feira (17) não foi das melhores para o torcedor rubro-negro. Em confronto válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Sport foi derrotado pelo São Paulo, por 2x0, na Ilha do Retiro, e viu a vida ficar complicada no mata-mata nacional.

No entanto, uma cena chamou a atenção na reta final da partida. Em pé em frente ao banco de reservas, ao lado de Ronaldo Henrique, o zagueiro Chico foi atingido por um copo de água. O detalhe é que o objeto foi arremessado por um torcedor rubro-negro que estava no setor das sociais do estádio.

A imagem pôde ser vista durante a transmissão oficial da partida e foi compartilhada nas redes sociais pelo jornalista Neto Souza. Veja abaixo:

Veja também

Copa do Brasil Fabinho é expulso, Sport perde para o São Paulo e se complica na Copa do Brasil