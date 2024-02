A- A+

Futebol Durante show no Olinda Beer, Safadão anuncia novo patrocinador master do Sport A casa de apostas Betvip estampará a camisa do Leão nos próximos três anos

Durante o show do Olinda Beer, o cantor Wesley Safadão vestiu uma camisa do Sport com o nome do novo patrocinador master do clube, a Betvip, empresa do Grupo Pix Bet. O vínculo será de três anos.

Wesley Safadão pediu pra anunciar e a gente não teve como negar. Carnaval + Recife + Sport + BetVip ‍ pic.twitter.com/LkgQJVlMFN — Sport Club do Recife (@sportrecife) February 4, 2024



Minutos antes, vale salientar, o Sport tinha publicado nas redes sociais a rescisão contratual junto à Betnacional, antiga patrocinadora do clube.

