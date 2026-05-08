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Futebol Com dúvidas no meio e no ataque, veja como o Náutico chega para encarar o América-MG Suspenso, Luiz Felipe desfalca a equipe, enquanto Paulo Sérgio pode voltar à lista de relacionados

O Náutico que entra em campo diante do América-MG, domingo (10), no Esporte da Sorte Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro, tem ao menos duas indefinições na escalação. As dúvidas são sobre quem será o substituto de Luiz Felipe no meio-campo e se Paulo Sérgio, recuperado de lesão, retornará entre os titulares.





Dúvidas

“Luiz Felipe fez um grande jogo fora de casa (contra o Botafogo-SP) e nos deu uma opção que não tínhamos, sendo um jogador mais condutor. Uma pena ele ter tomado o terceiro cartão amarelo e ter ficado suspenso. Temos duas situações: ou vamos trabalhar uma equipe com preocupação maior em posse de bola ou com um primeiro volante de sustentação”, avaliou o técnico Guilherme dos Anjos.

Sem Luiz, o Náutico pode ter Leonai, Ramon Carvalho, Samuel ou Auremir no posto. Já no ataque, recuperado de lesão muscular, Paulo Sérgio fica à disposição e pode brigar por vaga com Derek.

“Precisamos entender até que ponto podemos tê-lo ou não. Ano passado, Paulo sofreu muito com esse ‘bater e voltar’ (no departamento médico). Temos de ter atenção em como vamos utilizá-lo”, ressaltou.

Nas pontas, mesmo com dois gols nos últimos dois jogos, Victor Andrade deve seguir no banco de reservas. “Para iniciar o jogo, ele precisa melhorar muito em alguns aspectos físicos e táticos. Ele está evoluindo no comportamento do dia a dia. Eu esperava certa dificuldade de adaptação, mas foi o contrário. Ele está pagando um preço alto e precisa se desenvolver. Terá o espaço (no time titular) no momento correto”, ponderou.

Desculpas

Guilherme também indicou que recebeu um telefonema do técnico do América-MG, Roger Silva, após comentário em que o ex-treinador do Sport declarou “saber mais coisas do Timbu do que os próprios comandantes alvirrubros” ao estudar o time às vésperas da final do Campeonato Pernambucano vencida pelo Leão.

A declaração deixou Guilherme e Hélio dos Anjos chateados, mas o técnico alvirrubro tratou de encerrar o assunto. “Roger me ligou, pediu desculpas e para mim isso já seguiu”, pontuou.

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