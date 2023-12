A- A+

Futebol E a seleção? Ancelotti está perto de renovar com o Real Madrid, diz jornal CBF ainda sonha em contar com o treinador a partir de junho de 2024

A novela entre Ancelotti, Brasil e Real Madrid está perto de chegar nos capítulos finais. Pelo menos é o que indica o jornal espanhol As, que afirma que a intenção do clube merengue é oferecer um novo contrato para o treinador italiano após a Supercopa da Espanha, que será realizada novamente na Arábia Saudita, entre os dias 10 e 14 de janeiro.

De acordo com o portal, o futuro de Ancelotti está muito mais próximo do Real Madrid do que da Seleção Brasileira e que o suposto acordo entre o treinador italiano e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para que o técnico assuma o Brasil a partir da Copa América, em junho do ano que vem, não existe.

Apesar do desejo da CBF de contar com o Ancelotti, principalmente pelo resultados recentes da seleção brasileira, o jornal As também detalhou uma conversa entre o treinador italiano com sua família. Segundo o portal, Ancelotti deixou claro que continua muito feliz em Madrid e que se houver a única possibilidade de renovar o contrato com o clube merengue, ele assinaria sem hesitação.

Ancelotti é dado como certo nos bastidores da CBF, que acredita na palavra do italiano. A entidade garante que teria acertado verbalmente um acordo com o treinador para assumir a seleção canarinho a partir de julho do ano que vem, após o término de seu contrato com o Real Madrid.

Por mais que a CBF afirme que tem garantias de que Ancelotti assumirá o comando da seleção brasileira em junho, para a disputa da Copa América, nenhum acordo entre as partes chegou a vir a público. Em entrevista coletiva no mês passado, o treinador despistou sobre o seu futuro.

— Me dá orgulho que uma seleção, que é uma das maiores do mundo, como é a seleção brasileira, fale de mim. Isso me deixa com orgulho, mas nada mais. Está tudo muito claro: eu tenho contrato até 30 de junho (com o Real) e até essa data eu não vou responder sobre o meu futuro — já declarou o treinador.

