Copa do Nordeste Quando será o Clássico das Multidões da Copa do Nordeste? Confira datas possíveis para a partida Com a classificação do Santa para a segunda fase da Copa do Brasil, CBF deve ter dificuldades para encaixar a partida no calendário

Motivo de reclamação para treinadores, dirigentes e jogadores, o calendário apertado do futebol brasileiro sempre levanta debate todos os anos e não rara são as declarações negativas acerca do assunto. Dentro desse cenário caótico, Sport e Santa Cruz ainda não sabem quando o Clássico das Multidões, válido pela Copa do Nordeste, será realizado.

Antes de mais nada, é necessário saber que a última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste está prevista para acontecer até o dia 22 de março. Ou seja, em tese o clássico deverá acontecer antes dessa data. Atualmente ambos os times têm uma lacuna em comum sobrando no calendário. Entre os dias 14 e 16 de março, ambos os clubes não têm partidas marcadas até então. Porém, nesses dias estão previstas as segundas datas da segunda fase da Copa do Brasil e o Santa está nela, portanto, menos uma vaga disponível. Na primeira data dessa fase da competição nacional, o Tricolor já tem encontro marcado com o Ferroviário-CE, pela Copa do Nordeste.

Agora que o Santa Cruz passou de fase, o que poderá ser feito? Neste caso, sobra para a CBF tentar realizar a partida entre 18 ou 19 de março. Contudo, a Cobra Coral tem um jogo marcado contra o Central, no sábado (18). Assim, um cenário possível seria um adiamento deste confronto do estadual, com a realização do Clássico nesta data (18 ou 19 de março) e, dessa maneira, a primeira fase da Copa do Nordeste poderia ser completa dentro do prazo.

Lembrando que se realmente houver o adiamento da partida contra a Patativa, e o Santa Cruz conseguir avançar para as próximas fases do Nordestão, será a vez da Federação Pernambucana de Futebol (FPF) ter complicações para fechar o calendário. As quartas de final da Copa do Nordeste estão previstas para os 25 e 26 de março. Já as semifinais vem logo em seguida, nos dias 28 e 29 do mesmo mês. Por outro lado, o Estadual tem a última rodada marcada para o dia 1º de abril e nesse cenário o Santa ainda teria dois jogos atrasados por fazer (Central e Íbis).

