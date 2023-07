"É o Dunga!", diz morador de rua ao reconhecer ex-jogador em ação beneficente em Porto Alegre

A- A+

O ex-técnico da seleção brasileira Dunga participou de uma ação do projeto social chamado "Seleção do Bem" e acabou sendo reconhecido por um torcedor do Internacional, clube onde iniciou a sua trajetória nas categorias de base. No vídeo, compartilhado na página do projeto nas redes, o capitão do tetracampeonato conquistado em 1994, colocava chocolate quente nos copos, quando recebeu um abraço.

"É você? Tu é o Dunga! Tu foi campeão e jogava no Inter. Nossa, você lembra aquele gol de cabeça que você fez e salvou o Internacional da segunda divisão? E no Brasil bateu aquele pênalti contra a Itália na final do tetra? Me dá um abraço", disse o idoso. O episódio ocorreu na semana passada.





Dunga estava distribuindo alimentos com pessoas em situação de rua e foi reconhecido por um senhor, morador de rua, que ficou extremamente emocionado. #futebol #dunga pic.twitter.com/USZ4w5p5Gu — Katharina Gurgel (@Kathgurgel) July 24, 2023

Dunga mantém um projeto social, que distribui agasalhos e refeições para moradores de rua em Porto Alegre. A ação "Seleção do Bem" existe há alguns anos e ganhou maior notoriedade em 2020, durante a pandemia.





Momento foi comentado entre os internautas:

"Esse é o nosso capitão do Tetra!!!!", escreveu um seguidor. "Alimentação claro que ajuda, mas a atenção e carinho não tem preço, parabéns Capitão.", destacou outro fã do ex-técnico da seleção.

"Não é só futebol, ídolo dentro e fora de campo, parabéns, baita gesto de atenção e carinho ao próximo!", comentou outro internauta.

