A- A+

Santa Cruz "É o primeiro tijolo", afirma Conceição, após vitória do Santa sobre o Iguatu Treinador se mostrou satisfeito com o resultado, mas enfatizou que equipe tem margem para evoluir

Estrear com vitória na Série D era essencial para o Santa Cruz. Após quedas precoces no Estadual e na Copa do Nordeste, o clube tricolor teve mais de um mês para se preparar para encarar o Iguatu, no Arruda. Entre chegadas e saídas, o torcedor pôde ver algumas caras novas em campo e uma forma de jogar mais intensa, como havia prometido o técnico Felipe Conceição. No entanto, apesar do resultado positivo, o treinador enfatizou que a equipe ainda vai crescer durante a competição.

"É só o início. É o primeiro tijolo, ainda tem muita coisa para fazer, mas parabéns ao grupo por demonstrar a alma, intensidade e a entrega que foi solicitada a eles", começou.

"Estamos em um processo de construção. Teremos que crescer dentro dessa primeira fase. Além disso, enfrentamos um adversário forte, que fez bom estadual, é um time que propõe o jogo o tempo todo. Mas encontrou um Santa aguerrido, que também pressionou o tempo todo, e nosso gol saiu assim. Foi um confronto bonito de ver. Isso me deixa satisfeito, é um primeiro passo, trouxemos o resultado para que possamos ter tranquilidade para seguir crescendo", completou.

Diante do Iguatu, foram seis as estreias com a camisa do Santa na temporada. Quatro delas na equipe titular (Léo Fernandes, Pingo, Fabrício e Nadson), além de duas peças que entraram na etapa complementar (Ítalo Henrique e Emerson Galego). Com um time modificado, Conceição explicou que o time vive um período de "construção".

"Foram seis estreias, não é fácil, além dos jovens que citei. É um processo de construção, todos corresponderam. O Nadson teve um problema com a panturrilha durante a semamna, mas nos ajudou taticamente. O Chiquinho fez um corredor esquerdo interessante pela esquerda, assim como na direita teve o Léo, Lucas e Fabrício. O Léo ainda falta um pouco de conexão, mas estou satisfeito com a estreia deles. Estou ciente que vão encorpar junto a equipe na sequência da competição", ressaltou.

Veja também

Robinho STJ nega pedido de amigo de Robinho para tradução de processo em que jogador é condenado por estupro