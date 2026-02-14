A- A+

MEDALHA HISTÓRICA É ouro! Lucas Pinheiro conquista 1ª medalha do Brasil na história dos Jogos Olímpicos de Inverno Após duas descidas no slalom gigante, Lucas terminou o slalom gigante em primeiro

Lucas Pinheiro Braathen fez história neste sábado (14) ao ser o primeiro medalhista do Brasil na história dos Jogos Olímpicos de Inverno.

Após duas descidas no slalom gigante, Lucas conquistou a medalha de ouro.

Com tempo total de 2:25.00, Braahten desbancou os suíços Marco Odermatt (+0.58) e Loic Meillard (+1.17), que completaram o pódio.

Além da primeira medalha do Brasil, esta também é a primeira da América do Sul e da América Latina. O ouro de Lucas Pinheiro coloca o Brasil como o segundo país do Hemisfério Sul a subir ao pódio na Olimpíada de Inverno, depois da Austrália.

Lucas volta às montanhas da Itália na próxima segunda-feira (16) para disputar o slalom tradicional, sua especialidade e que pode garantir mais uma medalha nestes Jogos.

