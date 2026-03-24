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FUTEBOL É proíbido usar celular no banco de reservas? Entenda motivo de polêmica envolvendo Memphis Depay Atacante do Corinthians é flagrado com telefone no banco de reservas, se explica nas redes sociais e reacende debate sobre regras da CBF

O atacante Memphis Depay protagonizou um episódio inusitado durante o empate em 1 a 1 entre Corinthians e Flamengo, neste domingo, na Neo Química Arena. Substituído ainda no primeiro tempo com dores na coxa direita, o jogador foi flagrado utilizando um celular no banco de reservas — prática proibida pelas regras do futebol — e acabou repreendido pela comissão técnica.

Memphis deixou o campo aos 22 minutos da etapa inicial e, após passar pelo vestiário, retornou ao gramado no segundo tempo, quando foi visto mexendo no aparelho eletrônico. A atitude gerou repercussão imediata e levantou questionamentos sobre o cumprimento das normas estabelecidas pela Confederação Brasileira de Futebol.

Após a partida, o camisa 10 recorreu às redes sociais para justificar a situação:

– Só para esclarecer, o momento em que usei o telefone foi puramente para me comunicar com a equipe médica na Holanda. Saí para demonstrar apoio à minha equipe, embora pudesse ter ficado no vestiário por causa da lesão – comentou Memphis.





– Também estou chateado com o resultado do jogo. Continuaremos trabalhando por dias melhores. Até logo! – completou.

O regulamento da CBF é claro ao vetar o uso de dispositivos eletrônicos por jogadores, incluindo substitutos e atletas já substituídos, salvo em casos específicos autorizados. Segundo a regra, “não é permitido aos jogadores […] usar quaisquer equipamentos eletrônicos ou sistemas de comunicação”, com exceção de tecnologias de monitoramento aprovadas. Já membros da comissão técnica podem utilizar dispositivos apenas quando relacionados ao bem-estar dos atletas, segurança ou aspectos táticos, desde que sigam as diretrizes estabelecidas.

O empate diante do Flamengo ampliou a fase negativa do Corinthians, que chegou a sete jogos sem vitória. O último triunfo da equipe ocorreu em 19 de fevereiro, quando venceu o Athletico-PR fora de casa.

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