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Tênis "É um desafio voltar no US Open, mas estou pronto", garante Alcaraz Alcaraz, duas vezes campeão do US Open, não compete desde que lesionou o punho direito em 16 de abril, em Barcelona

De volta às quadras após um longo período de inatividade, Carlos Alcaraz afirmou nesta sexta-feira (28) que está preparado para defender seu título do US Open, mesmo que retornar a um Grand Slam represente um "desafio" maior.

"Sei que vir ao US Open e jogar partidas em melhor de cinco sets pela primeira vez depois de tanto tempo é realmente um desafio", afirmou o astro espanhol em sua coletiva de imprensa antes do torneio em Nova York.

"Em termos de preparação e tudo mais, provavelmente não é o melhor momento", observou. "Não foi uma decisão fácil. Simplesmente fiz tudo o que era necessário para estar pronto".

Alcaraz, duas vezes campeão do US Open, não compete desde que lesionou o punho direito em 16 de abril, em Barcelona.

O contratempo interrompeu seu excelente início de temporada, no qual conquistou o Aberto da Austrália pela primeira vez, tornando-se o tenista mais jovem a triunfar nos quatro torneios de Grand Slam.

Alcaraz teve que ficar de fora de Roland Garros e Wimbledon e retorna a tempo para o último grande evento, o US Open, onde não enfrentará seu grande rival, o italiano Jannik Sinner, que sofreu uma lesão no joelho.

"É um pouco estranho. Não vamos nos ver por seis ou sete meses, mas desejo a ele tudo de bom", disse Alcaraz sobre Sinner, com quem dividiu quase todos os títulos de Grand Slam desde 2024.

"Tomara que ele tenha uma recuperação realmente boa e possamos vê-lo novamente em quadra, em seu melhor nível, mais uma vez", desejou.

Sobre seu próprio processo de recuperação, Alcaraz disse confiar nas sensações de suas exigentes sessões de treinamento, embora a prova de fogo seja o início da competição, a partir de domingo.

"Vir aqui treinar com esses caras para sentir o clima de competição novamente é um verdadeiro teste", apontou Alcaraz, para quem o mais difícil tem sido controlar seus próprios medos de uma recaída.

"Tenho que confiar na minha equipe, que me diz que tudo vai ficar bem. Então, só preciso entrar em quadra dando cem por cento", afirmou. "Estou tentando me manter afastado desse medo e jogar normalmente".

Zverev tira pressão de si mesmo

Alcaraz, segundo cabeça de chave do torneio atrás do alemão Alexander Zverev, estreará na primeira rodada contra o russo Roman Safiullin.

Sua trajetória complicada inclui possíveis confrontos nas quartas de final contra o americano Ben Shelton ou o francês Arthur Fils, campeões, neste mês, dos Masters 1000 de Montreal e Cincinnati, respectivamente, e contra o sérvio Novak Djokovic nas semifinais.

Como aperitivo, Alcaraz entrou na quadra central na terça-feira para formar uma dupla de luxo com Serena Williams no torneio de duplas mistas.

O tenista de Múrcia exibiu lampejos de seu talento, mas, em alguns momentos, pareceu sem ritmo e desprovido da potência habitual em seu saque.

Embora uma versão limitada de Alcaraz representasse um enorme alívio para eles, seus rivais não ousam descartar as chances do atual campeão.

"Se você consegue superar as primeiras partidas, começa a se sentir muito bem", disse o americano Taylor Fritz. "E, nesse ponto, não há razão para que ele não possa encontrar sua melhor versão e jogar muito bem".

"Talvez ele esteja um pouco sem ritmo na primeira ou na segunda partida, mas, depois de passar por isso, acredito que ele certamente será um candidato ao título", concordou Zverev, que tentou aliviar a pressão de ser o cabeça de chave número 1.

"Tenho a sensação de ser um dos 128 favoritos neste torneio", brincou o alemão, que em junho conquistou seu primeiro Grand Slam em Roland Garros, mas que, neste mês, acumulou resultados decepcionantes em Montreal e Cincinnati.

"Depois que você ganha um Grand Slam, quer ganhar mais. Quer jogar o seu melhor tênis sempre que entra em quadra", explicou. "Sinto que consegui isso depois de Roland Garros, mas não obtive o mesmo êxito nos dois últimos torneios. No entanto, sinto que meu jogo está voltando e melhorando a cada treino".

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