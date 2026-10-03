"É um dos dias mais felizes na minha carreira", declara Thiago Coelho após acesso do Santa Cruz

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O Santa Cruz está de volta na Série B do Campeonato Brasileiro. O retorno foi selado após o empate por 1 a 1 com o Maringá, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife (RMR), neste sábado (3).



Destaque no quadrangular decisivo, o goleiro Thiago Coelho viveu uma trajetória de redenção pessoal no clube e desabafou ao fim do jogo. Em entrevista à Rádio Jornal, o camisa 1 relembrou os desafios do ano, exaltou o apoio da torcida e dedicou o feito à sua fé.



"Foi um ano muito difícil, não só para mim, mas para muitos aqui. Um dia eu vou ter a oportunidade de contar um pouco mais sobre o que aconteceu. Mas muitas pessoas me ajudaram. É uma engrenagem que faz esse clube realmente funcionar. Acho que o amor de Deus aqui foi muito importante. Sem ele a gente não conseguiria", declarou emocionado.





Entrega e gratidão ao torcedor

Titular na reta final da Série C, Thiago fez questão de ressaltar o sacrifício das arquibancadas como o principal combustível do elenco.



"Hoje é um dia muito especial. A nossa torcida merece muito. Eu faço questão de falar porque a gente vê pessoas andando no meio da rua, não sei nem que hora que sai de casa, porque às vezes não tem nem dinheiro para pegar um transporte para vir assistir o jogo. Então, a gente vem jogando por essas pessoas, pela torcida. Não é demagogia da minha parte. Esse torcedor, ele cobra muito quando a gente não tá bem, mas ele também abraça muito quando a gente realmente se entrega", afirmou.

Santa Cruz está classificado para a Série B de 2027. Foto: Ricardo Fernandes / Folha de Pernambuco





A reta final ainda reservou momentos de tensão até o apito final. Vendo o time precisar segurar o empate para manter a classificação, o arqueiro revelou seus pensamentos durante os minutos finais da partida.



"Eu tava ali no final do jogo, olhei, tava 37', e falei: 'Meu Deus do céu, acaba logo esse jogo'. E o tempo foi passando e eu orando ali: 'Senhor, essa torcida merece, vamos, vamos'. E no final o cara me acerta um chute fora da área, a bola pega na trave. Então, como que eu vou dizer que o amor de Deus não tá aqui? É só agradecer e agora desfrutar esse acesso", relatou.

Santa Cruz empata com o Maringá e garante o acesso antecipado à Série B. Foto: Paulo Paiva e Rafael Vieira / FPF



Maturidade do elenco

Ao avaliar a campanha Tricolor na competição, o camisa 1 apontou que o grupo soube evoluir na hora decisiva. Diferente de experiências anteriores na sua carreira, o Santa garantiu a vaga para o Quadrangular na oitava colocação e cresceu durante a reta final.



"No Caxias, nós nos classificamos com algumas rodadas de antecedência e isso fez com que houvesse um relaxamento, que é natural. Aqui foi o oposto. Acho que a gente cresceu no rendimento, cresceu na confiança", comparou.



"É um campeonato construído, dia a dia, jogo a jogo, fase a fase. E a gente sabe o peso da camisa, o peso da torcida realmente fez toda a diferença para a gente conseguir subir", complementou.

Pedro Favela foi o responsável pelo gol do acesso Tricolor. Foto: Paulo Paiva e Rafael Vieira / FPF





Além da resposta em campo, a sintonia do elenco, gestão e torcida fora dele completou o cenário do acesso. Com os salários quitados pela diretoria na véspera do confronto decisivo, o camisa 1 coroou o retorno à Série B com o sentimento de dever cumprido.



"O clube quitou nossos salários todos ontem. Está todo mundo muito feliz. Hoje é um dos dias mais felizes na minha carreira, com certeza. Dinheiro no bolso, acesso. É um dia muito importante, muito feliz mesmo", concluiu.

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