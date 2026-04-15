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Futebol Europeu "É uma final", alerta Bellingham sobre Bayern de Munique x Real Madrid Equipe espanhola precisa reverter desvantagem fora de casa

A situação delicada do Real Madrid faz com que o jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, contra o Bayern de Munique, seja uma verdadeira final, afirmou nesta terça-feira (14) o meio-campista inglês Jude Bellingham.

"Para nós, cada derrota na Liga dos Campeões parece um desastre. Dada a nossa situação, a partida de amanhã [quarta-feira] é uma final. Será tudo ou nada", declarou Bellingham nesta terça, em Munique.

"Essa é a mentalidade com a qual temos que jogar. Não podemos nos esconder", acrescentou durante a coletiva de imprensa antes do jogo na Allianz Arena.

Pressionado após a derrota por 2 a 1 no jogo de ida, no Santiago Bernabéu, e enfrentando uma batalha difícil no campeonato espanhol, além de já ter sido eliminado da Copa do Rei, o Real Madrid está sob pressão para vencer e evitar terminar a temporada em branco.

"É impossível vencer a Liga perdendo tantos pontos", admitiu o jogador inglês, plenamente ciente da situação atual do Real Madrid, que ocupa a vice-liderança do campeonato espanhol, nove pontos atrás do líder Barcelona, restando sete rodadas para o fim.

"Queremos nos manter vivos na competição e seguir em frente para conquistar esta Liga dos Campeões. Queremos jogar para ganhar um título no final da temporada, e não apenas deixar os jogos passarem", continuou ele.

Ao ser questionado sobre sua parceria com as outras duas estrelas do Real Madrid — Kylian Mbappé e Vinícius Júnior —, Bellingham reconheceu a falta de uma química totalmente consolidada, mas pediu a todos que "acreditem" neles.

"Acho que houve jogos em que tivemos um bem entrosamento. Mas é verdade que, às vezes, pode ser complicado, pois são jogadores que, naturalmente, preferem receber a bola pela esquerda. Então pode ser difícil quando nós três acabamos ficando do mesmo lado do campo", observou.

"Houve jogos em que nossa movimentação foi fluida e natural. Às vezes, isso nos deixou um pouco desorganizados, mas também nos ajudou a vencer algumas partidas", acrescentou o meio-campista inglês.

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