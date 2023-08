"É uma função que exige muito fisicamente", esclarece Enderson sobre má fase de Labandeira e Edinho

A- A+

O Sport não só saiu triunfante diante do Novorizontino, no sábado (5), como também chegou aos 44 pontos e assumiu a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda assim, apesar do jogo ter marcado a quarta vitória seguida do Rubro-Negro, o baixo desempenho tanto de Edinho, que começou como titular, quanto de Labandeira, que entrou no segundo tempo, chamam atenção, já que ambos atletas já viveram grandes momentos na temporada.

Para o técnico do clube, Enderson Moreira, no entanto, a queda no rendimento dos jogadores parte, principalmente, das lesões sofridas no decorrer da temporada por ambos e pelo fato de que a função de ponta-direita, que Edinho e Labandeira rotacionam desde o início do ano, exige muita capacidade física.

"Eu acho que os dois (Labandeira e Edinho) são jogadores que, como qualquer um, têm momentos muito bons e outros não tão bons assim. Acho que o Facundo vem de um período inativo muito maior e o Edinho também teve alguns problemas, mas também já jogou muito mais esse ano do que no ano passado. Então essa é sempre uma situação que temos que ficar atentos", começou. "É uma função que exige muito fisicamente, então, quase nunca veremos um jogador ali (pontas do campo) fechar os 90 minutos. Todo mundo ali geralmente quando atinge 60 minutos temos que trocar. A função do ponta no nosso esquema é muito desgastante, poque ele é um jogador que recebe muitas bolas em profundidade, mas também tem que retornar para marca, então é uma característica muito especial", finalizou o treinador.

Sob o comando de Enderson Moreira, ambos jogadores sempre viveram bons momentos com a camisa do Sport e, por opção do treineiro, fazem rodízio nos lados do campo. Enquanto Edinho marcou cinco gols e distribuiu 10 assistências no ano, Labandeira, que passou mais tempo parado por lesão, assinalou seis tentos e concedeu três passes para gol.

Apesar disso, ambos vivem um momento ruim, muito por conta da condição física, já que são importantes para a criação do time, como pontuou o técnico. Ainda assim, com ambições altas para o Sport nesta Série B, Enderson Moreira segue com foco no rodízio ente os atletas para que as boas performances voltem: "Temos que trabalhar com essa alternância para que possamos sempre contar com um jogador descansado para fazer essa posição", pontuou o treinador.

Veja também

Série D Torcedores do Santa Cruz comparecem a jogo do Retrô na Arena de Pernambuco; veja vídeo