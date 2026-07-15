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copa 2026 'É uma loucura jogar duas finais de Copa seguidas', diz Messi após vitória da Argentina Sobre a seleção argentina, Messi destacou que "o grupo sempre entrega algo mais quando está unido"

"É uma loucura disputar duas finais de Copa do Mundo seguidas", disse Lionel Messi nesta quarta-feira (15), após a vitória da Argentina sobre a Inglaterra por 2 a 1 na semifinal, que levou a 'Albiceleste' à decisão contra a Espanha.

"Vivemos emoções especiais, acho que o grupo sentiu isso e sabíamos que não era só mais uma vitória. Foi uma vitória importante que o povo argentino desejava, e nós também", destacou Messi sobre a rivalidade histórica com a Inglaterra.

"Hoje fomos buscar o resultado outra vez quando ficou difícil. Nunca deixamos de acreditar, nem de tentar fazer o nosso jogo", acrescentou o capitão argentino, que continuou: "Nós pressionamos e, na verdade, é uma alegria enorme".

"Voltamos a colocar a Argentina entre as duas melhores", disse o camisa 10, pedindo aos torcedores "que aproveitem e vivenciem isso como estão fazendo agora".

Sobre a seleção argentina, Messi destacou que "o grupo sempre entrega algo mais quando está unido".

"Acho que este grupo já não deve nada a ninguém. Mostramos que sempre damos o máximo e levamos muita alegria ao povo argentino ao longo de todos esses anos", afirmou.

Para Messi, depois da eliminação na semifinal da Copa América de 2019, "o grupo virou a chave e, desde então, começou a conquistar tudo o que conquistou e a vivenciar momentos inesquecíveis".

"Como sempre, agora será o que Deus quiser", acrescentou 'La Pulga' sobre a final contra a Espanha, no próximo domingo.

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