EA Sports FC 24: Os 10 melhores jogadores de cada posição; Lautaro melhor que Cristiano Ronaldo

A era do FIFA nos videogames chegou ao fim. Após 30 anos de parceria, a EA Sports rompeu o vínculo com a Federação Internacional de Futebol por conta dos altos valores de licenciamento exigidos pela entidade. a sucessora da franquia terá estreia mundial nesta sexta-feira (29), o EA SPORTS FC 24.

Estes são os 10 melhores jogadores para cada posição no EA Sports FC 24:



Melhores goleiros:



Thibaut Courtois – 90 OVR, 90 Potencial

Marc-André ter Stegen – 89 OVR, 89 Potencial

Alisson – 89 OVR, 90 Potencial

Jan Oblak – 88 OVR, 88 Potencial

Ederson – 88 OVR, 89 Potencial

Manuel Neuer – 87 OVR, 87 Potencial

Mike Maignan – 87 OVR, 89 Potencial

Gianluigi Donnarumma – 87 OVR, 90 Potencial

Gregor Kobel – 87 OVR, 90 Potencial

Wojciech Szczęsny – 86 OVR, 86 Potencial

Courtois manteve sua posição no topo, mas não tem o melhor potencial para crescer.

Se você está procurando um investimento, você pode optar por jogadores de classificação mais baixa, como Donnarumma e Kobel, e desenvolvê-los para atingir a posição máxima.

Melhores laterais esquerdos:



João Cancelo – 86 OVR, 86 Potencial

Andrew Robertson – 86 OVR, 86 Potencial

David Alaba – 85 OVR, 85 Potencial

Marcos Acuña – 85 OVR, 85 Potencial

Theo Hernández – 85 OVR, 90 Potencial

Yannick Carrasco – 84 OVR, 84 Potencial

Grimaldo – 84 OVR, 84 Potencial

Lucas Hernández – 84 OVR, 85 Potencial

Jordi Alba Ramos – 83 OVR, 83 Potencial

Nacho Fernández – 83 OVR, 83 Potencial

Apesar de Cancelo ter perdido dois pontos no Overall este ano, ele continua sendo o melhor lateral-esquerdo ao lado de Robertson.

No entanto, o enorme potencial de 90 anos de Hernández faz com que ele pareça valer a pena se você tiver tempo.

Melhores laterais direitos:



Joshua Kimmich – 88 OVR, 89 Potencial

João Cancelo – 86 OVR, 86 Potencial

Trent Alexander-Arnold – 86 OVR, 88 Potencial

Ronald Araújo – 86 OVR, 91 Potencial

Kieran Trippier – 85 OVR, 85 Potencial

John Stones – 85 OVR, 86 Potencial

Giovanni Di Lorenzo – 85 OVR, 85 Potencial

Jules Koundé – 85 OVR, 89 Potencial

Kyle Walker – 84 OVR, 84 Potencial

Niklas Süle – 84 OVR, 86 Potencial



Kimmich ultrapassou Alexander-Arnold não apenas com uma classificação geral melhor, mas também com mais potencial.

Araujo e Koundé também são ótimas escolhas para quem tem mais tempo para chegar a essa classificação mais alta.

Melhores zagueiros:



Virgil van Dijk – 89 OVR, 89 Potencial

Rúben Dias – 89 OVR, 90 Potencial

Marquinhos – 87 OVR, 88 Potencial

Matthijs de Ligt – 86 OVR, 89 Potencial

Éder Militão – 86 OVR, 89 Potencial

Ronald Araújo – 86 OVR, 91 Potencial

David Alaba – 85 OVR, 85 Potencial

Raphaël Varane – 85 OVR, 85 Potencial

John Stones – 85 OVR, 86 Potencial

Antonio Rüdiger – 85 OVR, 85 Potencial



Não é novidade que Van Dijk permanece no primeiro lugar, mas você pode querer escolher Dias para a classificação mais alta em potencial.

Tal como acontece com os laterais-direitos, Araujo é um grande defesa-central com bom potencial.

Melhores meio-campistas:



Kevin De Bruyne – 91 OVR, 91 Potencial

Lionel Messi – 90 OVR, 90 Potencial

Casemiro – 89 OVR, 89 Potencial

Rodri – 89 OVR, 90 Potencial

Bruno Fernandes – 88 OVR, 88 Potencial

Joshua Kimmich – 88 OVR, 89 Potencial

Bernardo Silva – 88 OVR, 88 Potencial

Federico Valverde – 88 OVR, 92 Potencial

Luka Modric – 87 OVR, 87 Potencial

Martin Ødegaard – 87 OVR, 90 Potencial



De Bruyne é outro jogador que continua a dominar, mas jogadores como Rodri e Ødegaard têm potencial para alcançá-lo com o treinamento certo.

Importante também destacar Valverde que tem a possibilidade de até superar a estrela belga.

Melhores ponta-esquerdas:



Kylian Mbappé – 91 OVR, 94 Potencial

Neymar Jr. – 89 OVR, 89 Potencial

Vinícius Júnior – 89 OVR, 94 Potencial

Heung Min Son – 87 OVR, 87 Potencial

Sadio Mané – 86 OVR, 86 Potencial

Ousmane Dembelé – 86 OVR, 87 Potencial

Rafael Leão – 86 OVR, 91 Potencial

Khvicha Kvaratskhelia – 86 OVR, 92 Potencial

Jamal Musiala – 86 OVR, 93 Potencial

Jack Grealish – 85 OVR, 85 Potencial



Não é incomum ver Mbappé no topo das paradas, mas Vinícius Júnior é uma escolha igualmente boa com o treinamento certo.

Quem deve ficar de olho aqui é Musiala, que começa com respeitáveis 86, mas consegue subir quase até o topo.

Melhores ponta-esquerdas:



Mohamed Salah – 89 OVR, 89 Potencial

Bernardo Silva – 88 OVR, 92 Potencial

Federico Valverde – 88 OVR, 92 Potencial

Riyad Mahrez – 86 OVR, 86 Potencial

Ousmane Dembelé – 86 OVR, 87 Potencial

Bukayo Saka – 86 OVR, 90 Potencial

Khvicha Kvaratskhelia – 86 OVR, 92 Potencial

Domenico Berardi – 85 OVR, 85 Potencial

Kingsley Coman – 85 OVR, 85 Potencial

Phil Foden – 85 OVR, 90 Potencial



Salah viu uma queda geral de um ponto, mas continua sendo o melhor lateral direito do jogo.

O impulso de Saka também o fez entrar entre os dez primeiros pela primeira vez, com um potencial impressionante, embora Kvaratskhelia seja quem devemos observar devido ao seu enorme potencial.

Melhores atacantes:



Kylian Mbappé – 91 OVR, 94 Potencial

Erling Haaland – 91 OVR, 94 Potencial

Lionel Messi – 90 OVR, 90 Potencial

Karim Benzema – 90 OVR, 90 Potencial

Robert Lewandowski – 90 OVR, 90 Potencial

Harry Kane – 90 OVR, 90 Potencial

Antoine Griezmann – 88 OVR, 88 Potencial

Victor Osimhen – 88 OVR, 91 Potencial

Lautaro Martínez – 87 OVR, 90 Potencial

Cristiano Ronaldo – 86 OVR, 86 Potencial



Mbappé agora enfrenta Haaland no topo da lista, e não é surpreendente ver a pontuação de Haaland aumentar após sua impressionante última temporada.

Existem mais de 90 atacantes em potencial, mas gostamos de Osimhen por seu potencial

