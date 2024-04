A- A+

ESPORTES Eagles x Packers: conheça a história, saiba os astros e o que valerá ver no jogo da NFL no Brasil Equipes estiveram nos playoffs da última temporada e sua vinda prova que a liga está colocando o país de vez no radar

A grande notícia para os fãs brasileiros de futebol americano se confirmou ontem, quando a NFL anunciou que o Green Bay Packers será o adversário do Philadelphia Eagles no primeiro jogo da liga a ser realizado no país. No dia 6 de setembro, as equipes se enfrentarão na Neo Química Arena, em São Paulo, mas as expectativas já estão sendo criadas há meses. Afinal, além de ser uma partida da temporada regular, envolverá duas equipes que estiveram nos últimos playoffs, contam com grandes nomes em seus elencos e muita torcida no Brasil.

Em 2023, os Eagles tiveram campanha de 11 vitórias e seis derrotas, mas perderam logo na primeira fase do mata-mata, para o Tampa Bay Buccaneers. De maneira geral, a qualidade de jogo esteve abaixo do apresentado em 2022, quando a equipe do treinador Nick Sirianni foi derrotada apenas no Super Bowl 57, conquistado pelo Kansas City Chiefs. Muitas saídas, inclusive na comissão técnica, comprometeram o desempenho.

Por sua vez, os Packers poderiam ter vivido um ano bem pior, pois o quarterback Aaron Rodgers partiu para o New York Jets depois de quase duas décadas em Green Bay. Só que o jovem Jordan Love tomou conta da posição, e fez o time garantir uma vaga após ganhar nove vezes e perder oito. Nos playoffs, um atropelo contra o Dallas Cowboys, fora de casa, surpreendeu a liga, mas a empreitada parou no San Francisco 49ers na fase seguinte.

Ambos os lados chegarão em 2024 querendo mostrar ainda mais, e o jogo no Brasil será sua primeira exibição de reais forças no novo ano. Além disso, Eagles e Packers são parte da Conferência Nacional (NFC), e uma vitória neste tipo de confronto sempre ajuda nos critérios de desempate da classificação.

Fortes no Brasil

O Green Bay Packers é o maior vencedor da história do futebol americano. Apesar de ter "apenas" quatro títulos na era Super Bowl, iniciada em meados dos anos 1960, são 13 totais desde o início da NFL, fundada em 1920. Seu tamanho e o protagonismo sob o comando de Rodgers na década de 2010 o fizeram ser muito popular no Brasil, possuindo uma das maiores torcidas, ao lado de 49ers e New England Patriots.

Além disso, é uma franquia de cultura peculiar. Sediada em Green Bay, pequena cidade de pouco mais de 100 mil habitantes no norte dos EUA (estado de Wiconsin), possui audiência fiel. Quase toda a população cabe no estádio Lambeau Field. Esta será a primeira vez que os Packers farão um jogo no exterior, mostrando o carinho pela torcida que têm em terras verdes e amarelas — possuem até as mesmas cores.

Os Eagles ostentam apenas um título, conquistado na temporada de 2017, mas sempre foram muito populares, vindos de uma das cidades mais importantes do país (Filadélfia) e contando com uma torcida enlouquecida. Fazem parte da NFC Leste, uma das divisões mais equilibradas da atualidade e a mais vitoriosa da liga, pois todos têm Super Bowls — Cowboys (5), New York Giants (4) e Washington Commanders (3).

Estrelas

O grande nome que os brasileiros testemunharão no estádio do Corinthians será o quarterback Jalen Hurts, dos Eagles. Com 25 anos, vai para sua 5ª temporada na NFL, destacando-se como um atleta com braço forte para passes e grande mobilidade para corridas. Seu último ano foi o melhor da carreira em jardas (3.858) e touchdowns lançados (23), mas muitos erros prejudicaram o coletivo.

A capacidade de voltar a envolver os companheiros será essencial, e não falta apoio: o recebedor A.J. Brown e o tight end Dallas Goedert são alguns dos melhores da liga em suas posições. A grande baixa para o ataque foi a aposentadoria do protetor Jason Kelce, mas a contratação do corredor Saquon Barkley, ex-Giants, adicionou uma estrela à altura.





Na defesa, o defensive end Jalen Carter, de apenas 23 anos, é o grande nome da equipe na atualidade, acompanhado do safety C.J. Gardner-Johnson e do cornerback Darius Slay, que já viveu dias melhores.

Já os Packers não contam apenas com o brilho do promissor Jordan Love, que lançou 4.159 jardas e 32 touchdowns, prometendo evoluir ainda mais em 2024. A equipe também fez a contratação de um bom corredor. Ao deixar Aaron Jones sair, agiu rápido para trazer Josh Jacobs, ex-Las Vegas Raiders. O jogo de São Paulo terá grandes nomes do jogo corrido.

O resto do ataque conta com atltas que passam mais abaixo do radar, como os recebedores Christian Watson e Romeo Doubs. A defesa montada pelo técnico Matt LaFleur é forte, contando com a liderança do cornerback Jaire Alexander e do defensive end Preston Smith. A contratação do safety Xavier McKinney também promete trazer resultados.

Futuro

A primeira partida da NFL na América do Sul não será apenas um evento comemorativo para o Brasil. Duas equipes chegarão ao estádio do Corinthians prometendo brigar por coisas grandes e querendo dar seu bom primeiro passo na nova temporada.

Esta também será a primeira vez que um jogo de rodada inaugural será disputado na sexta-feira, mostrando que a liga está abrindo exceções para seu terceiro maior mercado consumidor — cerca de 38 milhões de pessoas, segundo estimativas da NFL —, atrás apenas de EUA e México.

Em coletiva de imprensa concedida ontem, Gerrit Meier, vice-presidente sênior da NFL International, afirmou que a liga pode voltar para mais partidas no país nos próximos anos, assim como faz em países como a Inglaterra e a Alemanha. O país de bandeira verde e amarela, que receberá dois times verdes, entra de vez no radar.

Veja também

MUNDO Mecânico realiza sonho de infância e compra seu próprio "Fórmula 1", único modelo na Bósnia