Pendurou as chuteiras Eden Hazard anuncia sua aposentadoria do futebol; ex-estrela do Chelsea escreve declaração O atacante belga pendurou as chuteiras depois de ficar sem clube desde que deixou o Real Madrid

Eden Hazard anunciou, nesta terça-feira (10), sua aposentadoria do futebol com efeito imediato. O belga está sem clube desde que deixou o Real Madrid em julho, após uma passagem desanimadora pela capital espanhola. Vários clubes estavam interessados no atleta, que estava disponível de graça, mas o jogador de 32 anos decidiu agora pendurar as chuteiras.

Sua passagem de maior destaque foi no Chelsea, onde passou sete anos (2012-2019). No time londrino, conquistou duas vezes a Premier League, além da FA Cup e Copa da Liga. Ele foi nomeado Jogador do Ano da PFA (Associação de Futebolistas Profissionais) em 2015 e Jogador Jovem do Ano da PFA em 2014.

Na Europa, destacou-se pela primeira vez no Lille. Atento, o Chelsea o contratou em 2012 por 32 milhões de libras esterlinas (aproximadamente R$101 milhões na cotação da época).

Em 2019, em busca de um substituto para Cristiano Ronaldo, que havia se transferido para a Juventus, o Real Madrid investiu pesado no belga, desembolçando 115 milhões de euros (aproximadamente R$497 mihões na cotação da época) para tirá-lo do Chelsea.

Enquanto estava em Madrid, Hazard somou ao seu currículo o título da Liga dos Campeões, embora raramente entrasse em campo. Sua atuação nos Los Blancos nunca foi capaz de justificar seu salário gigantesco, além das lesões que afetaram sua estadia na Espanha.

No cenário de seleções, ajudou a Bélgica a terminar em terceiro lugar na Copa do Mundo de 2018, derrotada pela França nas semifinais, antes de vencer a Inglaterra na disputa de terceiro lugar, que contou com um gol de Hazard.

Após meses de especulação, o craque tomou uma decisão sobre seu futuro, publicando a seguinte nota em suas redes sociais:

"É preciso escutar a si mesmo e dizer basta no momento adequado. Depois de 16 anos e mais de 700 partidas jogadas, decidi pôr fim a minha carreira como jogador profissional.

Pude fazer meu sonho realidade. Joguei e me diverti em muitos campos do mundo inteiro.

Durante a minha carreira, tive a sorte de conhecer grandes dirigentes, treinadores e companheiros de equipe. Obrigado a todos por esses grandes momentos. Sentirei falta de todos.

Quero agradecer também aos clubes em que joguei: Lille, Chelsea e Real Madrid; e agradecer à Federação Belga de Futebol por minha seleção belga.

Um agradecimento especial à minha família, meus amigos, meus assessores e às pessoas que estiveram perto de mim nos momentos bons e ruins.

Finalmente, muito obrigado a vocês, meus fãs, que me acompanharam durante todos esses anos, e por seu apoio em todos os lugares onde joguei."



