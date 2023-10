A- A+

Retorno Em partida beneficente, Eden Hazard se prepara para retorno ao futebol O atacante belga, que já foi considerado um dos melhores do mundo, voltará aos gramados após passagem ruim no Real Madrid e conversas sobre aposentadoria

Após ser dispensado pelo Real Madrid em julho deste ano, Eden Hazard está prestes a disputar sua primeira partida de futebol desde a saída do Santiago Bernabéu. De acordo com informações do L'Equipe, o atleta confirmou sua participação em um jogo beneficente em Calais, marcado para o dia 18 de outubro. O atacante representará o Varietes Club de France, em duelo que será realizado no Stade de L’Epopee, na França.



O atacante belga teve uma passagem desastrosa na equipe espanhola, após transferência recorde do Chelsea, em 2019, época em que era considerado um dos melhores jogadores do mundo.

Durante a passagem pelo Real Madrid, Hazard disputou apenas 76 partidas em quatro anos, marcando sete gols. O desempenho muito abaixo do esperado levou os dirigentes do Real Madrid a decidirem por sua liberação um ano antes do término de contrato.

Desde então, Hazard tem buscado um novo clube, enfrentando desafios nesse processo e até considerando a possibilidade de se aposentar do futebol. No entanto, o atacante dará os primeiros passos de volta ao esporte em uma partida beneficente no final deste mês.



Histórico do Varietes Club de France

Fundado em 1971, o Varietes Club de France reúne alguns grandes ex-jogadores e participa de aproximadamente 40 partidas beneficentes anualmente, enfrentando diferentes times ao redor do mundo.

Na partida beneficente, Hazard terá a companhia de grandes nomes do futebol como Didier Deschamps, vencedor da Copa do Mundo de 1998, além de Laurent Blanc, Robert Pirès e Christian Karembeu. Ele jogará ao lado de ex-companheiros de equipe do Lille, casos de Mathieu Debuchy e Yohan Cabaye.

