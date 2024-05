Éder Militão é alvo de críticas nas redes sociais após polêmica com Karoline Lima

A- A+

O jogador do Real Madrid, Éder Militão, está na mira de internautas nas redes sociais, após polêmica com a influenciadora e sua ex-namorada, Karoline Lima. Recentemente, Karoline expôs no Instagram que Militão, com quem teve Cecília, de 1 ano, está movendo um segundo processo contra ela.

A loira impediu que a filha viajasse para encontrar o pai até que uma nova babá fosse contratada para acompanhá-la. Atualmente, a bebê estaria sem babá.

Karoline contou que a babá foi demitida pelo contador de Éder por ela estar no Rio de Janeiro, na casa de Léo Pereira, jogador do Flamengo e namorado da influenciadora. A loira saiu em defesa da funcionária.

"Onde a Cecília estiver, ela vai estar pra cuidar da Cecília. Mas essa funcionária acabou de receber uma ligação do contador do pai da Cecília, dizendo que ela foi demitida simplesmente pelo fato dela estar no Rio de Janeiro, onde ela deveria estar ", disse Karoline.

Briga entre Travis Scott e Tyga em Cannes: embate tem empurrão, ameaça a segurança e pessoa atingida por balde de gelo

Os fãs da influenciadora logo migraram para os comentários na conta do jogador no Instagram, e não pegaram leva. “Quem vê assim nem pensa que, além de processar a mãe da “razão da vida dele” (como Militão se referia à filha, na legenda da imagem), pediu DNA, supôs golpe da barriga e largou ela no puerpério”, escreveu uma internauta.

“Nunca decepciona, a gente espera o pior e você entrega”, disse um seguidor, em outra foto do jogador com a pequena.

11kg a mais, depressão e disfunção hepática: o que aconteceu com Morgan Spurlock após 30 dias comendo McDonald's

A interpretação de quem acompanha o casal é que Militão estaria processando Karoline por estar com ciúmes do relacionamento dela com Léo Pereira, o que aparece em inúmeros comentários: “Imagina a atual se prestando ao papel de ver o namorado dela, nitidamente com ciúmes da ex”, disparou uma seguidora no Instagram.

Outra concluiu: “te indico um fisioterapeuta para tratar essa dor de cotovelo tua”.

Veja também

Tênis Com recorde de atletas, Brasil chega a Roland Garros pensando também nas Olimpíadas