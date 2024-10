A- A+

Futebol Militão e Vini Jr. são relacionados no Real Madrid para alívio de Dorival na seleção Jogadores poderão disputar as eliminatórias contra Venezuela e Uruguai, em novembro

Daqui alguns dias, Dorival Júnior fará nova convocação da seleção brasileira para a última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, contra Venezuela (14 de novembro) e Uruguai (dia 19). E dois jogadores titulares cortados da rodada anterior por lesão, Éder Militão e Vini Jr., foram relacionados para jogo do Real Madrid no Campeonato Espanhol, para alívio do comandante nacional.

Militão teve um problema muscular, enquanto Vini ficou fora da seleção após dores no ombro. O defensor voltou a trabalhar antes com os companheiros, enquanto o atacante fazia trabalhos isolados específicos.



Além de estarem relacionados para visitar o Celta, em Vigo, devem começar a partida deste sábado de acordo com palavras de Carlo Ancelotti.

"Trabalhamos bem durante essa pausa, e muitos jogadores aproveitaram para melhorar a forma física. Tenho muito mais confiança na equipe agora do que há um mês. Vejo os jogadores mais motivados. Temos boas sensações, não só para o jogo de amanhã contra um rival que está fazendo um bom trabalho e somou muitos pontos. Vejo os jogadores mais motivados e em melhor condição física", destacou o treinador italiano.

A confiança nos brasileiros é tão grande que ele abriu mão de pedir um substituto para Carvajal na lateral-direita. O capitão do time passou por cirurgia no joelho e só volta em 2025.

"Não pedi reforços ao clube. No ano passado, lidamos bem com as lesões que tivemos, e faremos o mesmo nesta temporada. Temos jogadores da base que podem contribuir. Além disso, Alaba voltará em breve, pois está se recuperando bem. Não pensamos em fazer contratações. Além de Lucas, Militão também pode jogar como lateral-direito", explicou, exaltando o dinamismo do defensor.

Sobre Vini Jr., o discurso também foi otimista. "Essa pausa foi muito boa para ele, pois, assim como os outros, aproveitou para fazer um trabalho intenso e também teve dias de descanso, que acho que desfrutou. Essas são minhas sensações, mas o juiz é o campo, e veremos amanhã. Minhas sensações são de que ele está bem, assim como Mbappé", celebrou Ancelotti, adiantando que o astro francês também está de volta após desfalcar a França na Liga das Nações.

"Ele aproveitou a pausa para melhorar sua condição e se recuperar da lesão. Está feliz e com muita vontade de jogar e ser importante. Esses 15 dias o ajudaram bastante, e ele está diferente do que era antes da pausa", afirmou Ancelotti.



"Vejo-o próximo dos 100%, está muito bem e é um prazer vê-lo treinar. Em termos táticos, sua posição não muda. Pode haver variação com Vini Jr. na esquerda, mas nos concentramos no trabalho físico. Ele está em ótima forma, e essa pausa foi muito boa para ele também."



Veja também

Fórmula 1 Sainz é o mais rápido no único treino livre do GP dos EUA de F1