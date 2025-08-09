Éder Militão marca golaço de antes do meio de-campo em jogo-treino do Real Madrid; veja
Recuperado de uma grave lesão no joelho direito, o zagueiro mostra que está cada vez mais próximo do retorno
O zagueiro Éder Militão foi o destaque na primeira partida do Real Madrid na pré-temporada, diante do Leganés, com portões fechados. O brasileiro surpreendeu ao arriscar uma finalização de trás do meio-campo e marcar um golaço em jogo-treino realizado nesta sexta-feira.
pic.twitter.com/Hb4qi0x8mY— Éder Militão (@edermilitao) August 8, 2025
O chute de longa distância encobriu o goleiro adversário e deu início à reação merengue na vitória por 4 a 1, de virada, no centro de treinamentos de Valdebebas. Brahim Díaz, Huijsen e Pitarch também anotaram para o conjunto da capital espanhola. Apesar de todo o mistério adotado pelo técnico Xabi Alonso acerca da atividade, o jogador publicou o vídeo com o gol em suas redes sociais.
Recuperado de uma grave lesão no joelho direito, o zagueiro mostra que está cada vez mais próximo do retorno. Militão ficou oito meses afastado após romper o ligamento cruzado anterior e o menisco em novembro de 2024, retornando aos gramados no início de julho, na semifinal do Mundial de Clubes contra o PSG.
O Real Madrid segue a preparação para a próxima temporada, que começa oficialmente no dia 19 de agosto, com a estreia contra o Osasuna, pela primeira rodada do Campeonato Espanhol. Antes disso, os merengues realizam um amistoso no dia 12, contra o WSG Tirol, da Áustria.