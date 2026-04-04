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Futebol Internacional Éder Militão marca no retorno ao Real Madrid, mas equipe perde para o Mallorca fora de casa Com a derrota, o time merengue perdeu a oportunidade de se aproximar do líder Barcelona

O Real Madrid fez um jogo apático no início da tarde deste sábado (04) e perdeu para o Mallorca, por 2 a 1, pela 30ª rodada da La Liga. A partida foi realizada no Estádio Iberostar e o time comandado por Arbeloa buscava a quarta vitória consecutiva na competição nacional, para se aproximar do líder Barcelona. No entanto, os mandantes saíram com os três pontos e deixaram a zona de rebaixamento.

Em um primeiro tempo de poucas chances claras, o Mallorca abriu o placar aos 41 minutos do primeiro tempo, nos pés de Manu Morlanes. O brasileiro Éder Militão, que não jogava há quatro meses por lesão, deixou tudo igual aos 42 minutos da etapa final Quando tudo parecia definido, o centroavante Vedat Muriqi garantiu a vitória para os mandantes, aos 45 minutos.

Com a derrota, o Real Madrid perdeu a oportunidade de se aproximar do líder Barcelona, que pode ganhar mais distância em caso de vitória contra o Atlético de Madrid, às 16h deste sábado, no Riyadh Air Metropolitano. Já o Mallorca se afastou da zona de rebaixamento e chegou à segunda vitória sob o comando de Demichelis.

A primeira etapa teve predomínio do gigante da capital espanhola O Real Madrid finalizou oito vezes, contra três do time mandante. O goleiro Leo Román se tornou um dos destaques do confronto e parou o centroavante Mbappé em duas oportunidades, aos 21 e 24 minutos, respectivamente.

Já o Mallorca teve a primeira chance em uma cabeceada de Manu Morlanes, aos 34 minutos, que foi para fora do gol defendido por Andriy Lunin. Um pouco mais tarde, aos 41, o meia apareceu novamente, recebendo belo cruzamento de Pablo Maffeo. Ele se antecipou ao zagueiro do Real e bateu no contrapé do arqueiro.

Com a desvantagem no placar, o time de Álvaro Arbeloa não sofreu modificações no intervalo. As alterações começaram por volta dos 15 minutos, com as entradas de Éder Militão, Jude Bellingham e Vinicius Júnior. Mesmo com as mudanças, a equipe teve dificuldades para vencer a defesa montada por Martín Demichelis.

Aos 42 minutos, brilhou a estrela do brasileiro Éder Militão, que não atuava desde o dia 7 de dezembro. O camisa 3 subiu mais alto que todo mundo na cobrança de escanteio e acertou o canto do goleiro, que não alcançou a bola.

Apesar da grande empolgação dos visitantes, o Mallorca conseguiu chegar ao gol da vitória aos 45 minutos da segunda etapa. O centroavante Vedat Muriqi recebeu dentro da área e bateu de direita para derrotar o goleiro Lunin. O atleta de 31 anos chegou ao 19º tento no campeonato nacional.

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