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ESPORTES Éder Militão precisa passar por nova cirurgia e está fora da Copa do Mundo, diz rádio da Espanha Médicos do Real Madrid descobriram que a cicatriz da lesão muscular que o zagueiro sofreu em dezembro reabriu, o que exige nova intervenção, sem tempo de recuperação até o Mundial

O zagueiro brasileiro Eder Militão, do Real Madrid, está fora da Copa do Mundo, segundo informações da rádio Cope, da Espanha. Na última terça (21), o defensor foi substituído durante o jogo contra o Alavés com dores na perna esquerda e neste sábado (25) foi descoberto que a lesão é mais grave que o previsto, exigindo uma cirurgia.

O jornalista Miguel Ángel Diaz, setorista do Real Madrid na rádio Cope, informou que os médicos do clube descobriram que a cicatriz de uma lesão muscular anterior de Militão foi reaberta, por isso a necessidade da intervenção cirúrgica. Essa outra lesão aconteceu no mesmo local de agora, o bíceps femoral da perna esquerda, em dezembro do ano passado.

A cirurgia servirá para que o músculo cicatrize adequadamente dessa vez. Isso fará com que ele perca a Copa do Mundo e só volte aos gramados no início da próxima temporada.

Na manhã de quinta-feira (23), o clube espanhol informou apenas que exames apontaram contusão na perna esquerda do jogador, sem dar um prazo de retorno. Por isso, já havia preocupações sobre sua participação no Mundial.

O brasileiro deixou o campo com dores na perna esquerda após tentar uma finalização no primeiro tempo da vitória do Real Madrid por 2 a 1 sobre o Alavés, na última terça-feira. O comunicado do clube após os exames não falou em grau da lesão.

Segundo o jornal Marca, fontes do clube já apontavam o risco alto da lesão tirar o jogador do restante da temporada do Madrid, o que agora está confirmado, segundo a Cope.

A seleção brasileira será convocada para a Copa do Mundo no dia 18 de maio. A estreia é no dia 13 de junho, diante do Marrocos.

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