Ter, 28 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça28/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Éder Militão vai passar por cirurgia e está fora da Copa do Mundo, diz site

Zagueiro do Real Madrid sofreu uma lesão na coxa esquerda e só deve retornar aos gramados em outubro

Reportar Erro
Éder Militão, zagueiro do Real Madrid, deve ser mais um nome que ficará fora da Copa do Mundo 2026Éder Militão, zagueiro do Real Madrid, deve ser mais um nome que ficará fora da Copa do Mundo 2026 - Foto: Thomas Coex/AFP

Mais uma baixa para Carlo Ancelotti na seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo 2026. O zagueiro Éder Militão, do Real Madrid, vai passar por cirurgia para corrigir uma lesão na coxa esquerda nesta terça-feira, 28, e só deve retornar aos gramados em outubro. A informação é do Ge.

Como adiantou o diário Marca, da Espanha, o jogador tinha viagem agendada à Finlândia para se consultar por um especialista. De acordo com o Ge, o jogador recebe nesta terça a notícia de que será necessário passar por uma cirurgia, o que tira as chances do atleta de se recuperar a tempo de disputar a Copa.

Leia também

• Copa do Mundo 2026: Os craques que podem ficar fora por lesão e os que já estão descartados

• Éder Militão precisa passar por nova cirurgia e está fora da Copa do Mundo, diz rádio da Espanha

• Exame aponta lesão na coxa esquerda de Eder Militão, que preocupa para a Copa

Militão foi substituído ainda no primeiro tempo do jogo contra o Alavés, pela La Liga. O Real Madrid havia informado inicialmente apenas uma contusão na perna esquerda, sem detalhar a gravidade ou estipular prazo de retorno.

Antes de Militão, Ancelotti já havia perdido outro jogador do Real Madrid para a Copa do Mundo. Rodrygo, que passou por uma cirurgia no joelho direito no início de março depois de sofrer uma grave lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco, também só deve retornar aos gramados no fim do ano e não joga a Copa.

Estêvão, do Chelsea, é outro atleta com risco de não ser convocado. O atacante de 19 tem lesão muscular na coxa direita, está fora da temporada e também pode ficar de fora do Mundial.

A convocação da seleção brasileira está marcada para o dia 18 de maio, enquanto a estreia no Mundial será em 13 de junho, contra o Marrocos.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter