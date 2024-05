A- A+

Desfalque Ederson está fora da última rodada do Inglês e da Copa da Inglaterra Goleiro teve uma pequena fratura na órbita ocular no jogo contra o Tottenham

O goleiro brasileiro Ederson, do Manchester City, está fora do último jogo da equipe no Campeonato Inglês e da final da Copa da Inglaterra devido a uma "pequena fratura órbita ocular", anunciou o clube nesta quinta-feira (16).

Ederson se lesionou na vitória do City por 2 a 0 sobre o Tottenham na terça-feira (14), depois de um choque com o argentino Cristian Romero.

O goleiro não vai enfrentar o West Ham no próximo domingo (19), no jogo que pode selar o quarto título inglês consecutivo dos 'Citizens'.

O time de Manchester é o líder com dois pontos à frente do Arsenal, que na última rodada recebe o Everton, e depende de uma vitória no Etihad Stadium para ser campeão.

Ederson também não vai enfrentar o Manchester United na final da Copa da Inglaterra, no dia 25 de maio, em Wembley.

