Ederson exalta o trabalho de Diniz e comenta sobre titularidade: "Não tem vaga cativa"

Ederson, goleiro do Manchester City, vem sendo titular em todas as partidas desde que Fernando Diniz assumiu o comando da Seleção Brasileira. Contudo, tendo no banco de reservas Alisson, do Liverpool, outro goleiro que é considerado um dos melhores do mundo, não é uma escolha fácil. O atleta do Citizens exaltou a disputa sadia e positiva na posição.

“Em relação a titularidade, eu acho que na Seleção não tem vaga cativa. É claro que a decisão é do treinador, e eu continuo trabalhando, me dedicando para ele continuar optando por mim. É claro que temos outros dois bons goleiros, como Alisson, então acho que isso é bom para a Seleção ter tantos goleiros em alto nível nesse momento. A relação é muito boa, é uma disputa sadia”, disse.

“É muito bom ter dois goleiros que estão buscando a titularidade e buscando os objetivos pessoais. Assim como na vida, no futebol as oportunidades, quando a gente menos espera, aparecem. Sempre me preparei como se fosse jogar, mesmo não jogando”, completou

Ederson está concorrendo ao prêmio de melhor goleiro do mundo, no evento da Bola de Ouro de 2023, concorrendo com outros seis pelo Troféu Yashin, de melhor goleiro do mundo na última temporada, quando o brasileiro se destacou e conquistou a tríplice coroa pelo Manchester City, sendo campeão da Liga dos Campeões, Copa da Liga e Campeonato Inglês.

"Fico muito feliz por concorrer a um prêmio de expressão tão grande. Sou um cara que me preparei e me dediquei muito, abri mão de muita coisa para estar aqui hoje. Deus me capacitou e me honrou nos momentos ruins da minha vida, hoje é tudo graças a Ele e minha família", comemorou.

Favoritismo

“A Venezuela tem nosso respeito, mas nós somos os favoritos, com certeza. Temos grandes jogadores, um bom treinador, um bom staff por trás, estamos nos preparando bem, então com certeza o Brasil é favorito”, garantiu.

“Vamos pressionar o tempo todo, estamos jogando em casa, é nossa obrigação. Manter-se no jogo concentrado por 90 minutos é muito difícil, eu já vinha disso no Manchester City, então eu adicionei para mim um treinamento extra, um trabalho cognitivo, que me ajuda muito, ajuda a trabalhar meu cérebro.”

Sobre jogar com os pés

Ederson é um dos goleiros que melhor trabalha a bola com os pés, técnica que foi muito aprimorada defendendo o Manchester City. Não é surpresa para ninguém que existem muitas semelhanças entre o estilo de jogo de Fernando Diniz e do técnico dos Citizens, Pep Guardiola, e no quesito da participação do goleiro na saída de jogo não é diferente. Na partida contra o Peru, ele distribuiu 44 passes.

“Como jogamos com 11 jogadores, temos um a mais para a construção, então isso acaba liberando uma linha de passe se algum atacante [adversário] pressionar. É claro que nos dois últimos jogos não teve muito disso, mas vamos ver como isso vai acontecer. Vocês acompanham o trabalho do Diniz no Fluminense, e é mais ou menos como ele joga, o estilo de jogo dele.”

A Seleção Brasileira sob o comando de Fernando Diniz

Com 100% de aproveitamento e líder da competição, o Brasil de Diniz enfrenta a Venezuela nesta quinta-feira (12), às 21h30, na Arena Pantanal, em Cuiabá, em partida válida pela terceira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Ederson deixou claro que, apesar do pouco tempo de treinamento, a filosofia de jogo do treinador anima os jogadores.

“Eu acho que estamos indo bem, estamos em um processo ainda, é claro que leva tempo. Não é porque fizemos um jogo super bem contra a Bolívia, e um jogo razoavelmente bom contra o Peru, que se pode falar que já está tudo em prática, tudo dominado. Esse é o processo, é pouco tempo de treinamento, mas estamos absorvendo as coisas que estão passando para a gente, e estamos transportando para o campo”, contou

“Temos muitos jogadores de qualidade, então eles absorvem muito rápido, principalmente os jogadores que estão jogando em alto nível. Neste curto período com Diniz não tem sido diferente, temos aprendido muita coisa com ele. É um time que tem muita rotação com a bola, mas estamos nos adaptando super bem e os jogadores estão super contentes com a forma que a gente vem desempenhando nos treinamentos e nos jogos”, explicou.

“Nesse novo ciclo se vê um futebol diferente, um time que tem mais posse de bola, mais paciente com a bola, um time só de transição, além disso temos jogadores muito rápidos na frente, com muita qualidade. Quando você tem a posse de bola você controla mais o jogo, então isso acaba sendo bom para a Seleção, porque cansa muito menos. Esse novo ciclo tem tudo para dar certo, agora é dar continuidade. Claro que vai levar tempo, não são todos os jogos que a gente vai jogar bem, sempre tem os altos e baixos, mas espero que a gente possa ter muito mais altos do que baixos”, completou.



