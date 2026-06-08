Éderson revela conversa com Wesley após corte da Copa e se diz "surpreso" com a convocação

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Éderson chegou aos Estados Unidos nesta segunda-feira, 8. O jogador da Atalanta foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo, após o corte do lateral-direito Wesley.



O atleta da Roma sofreu uma lesão na coxa esquerda no amistoso do último sábado, contra o Egito, e viu o sonho de jogar o Mundial terminar. Éderson lamentou a infelicidade do lateral e revelou que mandou uma mensagem ao atleta da Roma após o corte do Mundial.





"Não esperava que nenhum jogador se lesionasse. Até mandei mensagem para o Wesley, a gente se conhece, se fala. Ele me respondeu. Infelicidade, sinto muito por ele, espero que ele esteja com a cabeça boa e se recupere rápido", afirmou Éderson à Cazé TV.



Wesley está fora da Copa do Mundo. Foto: Maddie Meyer/Getty Images/AFP



Por outro lado, o meio-campista celebrou a oportunidade recebida na seleção brasileira. Éderson admitiu que ficou surpreso com o chamado de Carlo Ancelotti.



"Quanto a mim, tenho que ficar feliz obviamente por estar em uma Copa do Mundo com a seleção. Ainda estou um pouco surpreso, mas feliz, é o que importa", disse. "Agora é desfrutar o momento, aproveitar e deixar o meu melhor, vamos ver o que o Mister vai pedir, mas estou pronto para o que seja e vou deixar o meu melhor, como sempre fiz. É entrar em campo e representar o Brasil", completou.



Éderson acumula três partidas com a camisa da seleção brasileira Ele foi chamado por Carlo Ancelotti na primeira Data Fifa que o comandante esteve à frente do Brasil, mas não entrou em campo.



O meio-campista foi revelado pelo Desportivo Brasil. No futebol nacional, o meio-campista vestiu as camisas de Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza. Em 2022, se transferiu para a Salernitana, da Itália. O atleta está na Atalanta desde a temporada de 2023.



O Brasil estreia na Copa do Mundo no próximo sábado, contra a seleção de Marrocos. Na primeira fase, o time de Carlo Ancelotti ainda enfrenta o Haiti e a Escócia.

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