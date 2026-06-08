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Futebol Éderson se diz honrado em defender Brasil na Copa e apoia Wesley: "Vamos estar sempre com você" Meio-campista do Atalanta foi chamado para substituir Wesley após o lateral-direito ser cortado por lesão

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São Paulo, 08 (AE) - O meio-campista Éderson se manifestou nas redes sociais depois de ser convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo. O atleta foi chamado pelo treinador para substituir o lateral-direito Wesley, cortado da competição.



Éderson comemorou a oportunidade recebida na seleção brasileira, mas também fez questão de deixar uma mensagem de apoio para Wesley, que sofreu uma lesão de grau 3 na coxa esquerda no amistoso do último sábado, 6, contra o Egito.



"Os planos de Deus são maiores que os meus, sempre. Honrado em fazer parte da maior seleção do mundo. Wesley, vamos estar sempre com você! Vamos todos juntos", disse Éderson em publicação no Instagram.

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