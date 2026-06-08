Éderson se diz honrado em defender Brasil na Copa e apoia Wesley: "Vamos estar sempre com você"
Meio-campista do Atalanta foi chamado para substituir Wesley após o lateral-direito ser cortado por lesão
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São Paulo, 08 (AE) - O meio-campista Éderson se manifestou nas redes sociais depois de ser convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo. O atleta foi chamado pelo treinador para substituir o lateral-direito Wesley, cortado da competição.
Éderson comemorou a oportunidade recebida na seleção brasileira, mas também fez questão de deixar uma mensagem de apoio para Wesley, que sofreu uma lesão de grau 3 na coxa esquerda no amistoso do último sábado, 6, contra o Egito.
"Os planos de Deus são maiores que os meus, sempre. Honrado em fazer parte da maior seleção do mundo. Wesley, vamos estar sempre com você! Vamos todos juntos", disse Éderson em publicação no Instagram.
O jogador acumula três partidas com a camisa da seleção brasileira. Ele foi chamado por Carlo Ancelotti na primeira Data Fifa que o comandante esteve à frente do Brasil, mas não entrou em campo.
Éderson foi revelado pelo Desportivo Brasil. No futebol nacional, o meio-campista vestiu as camisas de Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza. Em 2022, se transferiu para a Salernitana, da Itália. O atleta está na Atalanta desde a temporada 2023.
O jogador deve ter um novo clube depois da Copa do Mundo. Isso porque o Manchester United está próximo de um acordo com a Atalanta para ter o brasileiro. O clube inglês planeja oferecer R$ 280 milhões pelo meio-campista.
Éderson se apresentará à seleção brasileira nesta segunda-feira, 8. Carlo Ancelotti preferiu convocá-lo ao invés de Andrey Santos, que foi chamado algumas vezes pelo treinador italiano.