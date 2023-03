A- A+

Premier League Ederson usa meia de time adversário em jogo do Manchester City na Premier League Segundo arbitragem, as três opções disponíveis para o goleiro no jogo causariam 'confusão' com uniforme adversário, o Crystal Palace

O goleiro Ederson, do Manchester City, vivenciou uma situação inusitada no último sábado, no duelo entre o seu time e o Crystal Palace, pela Premier League. Após a tradicional verificação feita nos uniformes dos jogadores antes do início das partidas, o árbitro Robert Jones disse que o brasileiro não poderia usar o meião escolhido para a partida.

O problema, porém, ainda seria difícil de resolver, uma vez que as três meias usadas pelos goleiros do clube (vinho, azul e laranja) poderiam ser confundidas com as dos jogadores do próprio City ou do adversário, segundo a arbitragem. Foi aí que surgiu a ideia inusitada.

Ederson, então, vestiu o meião do segundo uniforme do adversário Crystal Palace, predominantemente branco, que não seria confundido com as de outros jogadores da partida — o goleiro do Palace usava meião rosa enquanto os jogadores usavam um azul e os do City um verde limão.

Segundo o comentarista de arbitragem da TV Globo, Sálvio Spínola, a regra não impede esse tipo de situação, exigindo apenas meiões de cores diferentes.

"Isso já aconteceu comigo apitando. Goleiro tinha meião igual o jogador da linha, e aí o goleiro adversário emprestou o dele" lembra Sálvio.

Mesmo com parte do uniforme adversário, Ederson ajudou o Manchester City a vencer o jogo por 1 a 0, com gol de Erling Haaland. O time segue na caça do líder Arsenal, que manteve cinco pontos de vantagem na tabela após vencer o Fulham por 3 a 0.

