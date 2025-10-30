A- A+

Futebol Edgard Montemor deixa cargo de executivo de futebol do Náutico Dirigente informou nas redes sociais que não seguirá no clube para a próxima temporada

Por meio de uma postagem nas redes sociais, Edgard Montemor comunicou que não continuará no cargo de executivo de futebol do Náutico. O profissional foi o segundo do setor a sair, após o vice-presidente da pasta, Eduardo Granja, também informar que não seguiria no posto.

“Cheguei ao Náutico em setembro de 2024 com a missão de ajudar o clube a voltar à Série B. Foi um ano de desafios, superação e muito trabalho em equipe. Fico feliz por ter contribuído nesse processo e por levar comigo o carinho e a gratidão por tudo que vivi aqui”, iniciou.

“A lembrança do acesso nos Aflitos será inesquecível. Agradeço ao presidente Bruno Becker, ao vice-presidente de futebol Eduardo Granja, aos atletas, comissão técnica, funcionários e à torcida do Timbu por todo o apoio. Sentimento de dever cumprido e de portas abertas. Que a torcida aproveite o ano de 2026 na Série B — e que, em breve, o Náutico esteja novamente onde merece: na Série A”, completou.

Veja também