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Regata Edição da Refeno 2026 foi apresentada no Cabanga nesta quarta-feira (09) Ao todo 94 embarcações e cerca de 700 velejadores participarão da 37ª edição da regata

A partir do próximo dia 19 de setembro, 94 embarcações buscam cruzar as 300 milhas náuticas entre o Marco Zero do Recife e o Mirante do Boldró, no arquipélago de Fernando de Noronha, pela 37ª edição da Refeno. Nesta quarta-feira (09), ocorreu a coletiva de apresentação do evento no Cabanga Iate Clube de Pernambuco, instituição organizadora da travessia.

Considerada como a maior regata oceânica da América Latina, a Refeno reunirá quase 700 velejadores, com embarcações de dez classes diferentes e com a representação de 13 estados brasileiros, além de duas com origem na Argentina, uma de Portugal e outra dos Estados Unidos.

Programação

A partir desta quinta-feira (10), o Cabanga Recife contará com uma série de programações, desde visitação de estudantes de escolas públicas, até a abertura oficial da 37ª edição da Refeno no próximo sábado (12), além de palestras e ações ambientais.

No dia da partida, atrações culturais estarão à disposição do público a partir das 9h na Av. Rio Branco e na praça do Marco Zero, com desfiles de bonecos gigantes, apresentação da Escola de Samba Gigante do Samba e da Banda da Escola de Aprendizes Marinheiros.

O procedimento de partidas estará dividida por grupos a partir das classes das embarcações a partir das 12h, com o último grupo, dos barcos favoritos ao título da Fita Azul, partindo às 14h.

O comodoro do Cabanga e presidente do Instituto Cabanga, Paulo Perez, celebrou mais edição do evento



“Esse é o maior evento do grupo [Cabanga] e o maior evento náutico do estado de Pernambuco. Temos mais ou menos 700 navegadores inscritos, com 94 embarcações, sendo 90 do Brasil e quatro estrangeiras”, celebrou o comodoro.

Sempre com o intuito de inovar e interagir cada vez mais com o público, a Refeno de 2026 terá um crescimento no número de atrações e fará a estreia de uma grande festa na ilha

“Noronha é um destino que todos querem conhecer, mas poucos possuem a oportunidade de chegar pelo mar. Está cada vez mais difícil fazer uma edição melhor do que a outra, porque já é uma evento de alto nível, mas esse ano teremos algumas novidades, dentre elas, pela primeira vez, teremos uma festa aberta ao público na Ilha, na segunda-feira (21)”, detalhou o vice-comodoro e coordenador do comitê gestor da Refeno, Otávio Mignot.

Impacto

Um dos principais eventos do calendário de Fernando de Noronha, a Refeno sempre gera uma grande expectativa e tem impacto importante no cotidiano dos ilhéus. Administrador-geral de Fernando de Noronha, Virgílio Oliveira, refletiu sobre como o evento transforma o local.

“É um evento de grande magnitude, que é muito querido pela comunidade, digo sempre que a Refeno tem uma relação cultural. Além de tudo, é um evento que movimenta a ilha turisticamente, economicamente, serviços, além dos diversos serviços sociais, como no Hospital São Lucas, nas escolas e creche, no núcleo de vigilância náutica, é um evento completo”, disse o administrador-geral.

Estrelas

A 37ª edição também terá uma outra atração especial, as presenças de estrelas de outros esportes que terão a primeira oportunidade de fazer uma travessia da magnitude da Refeno. Medalhista de ouro olímpico no salto em distância em 2008, Maurren Maggi; o ex-jogador de futebol Richalyson; a medalhista olímpica de águas abertas em 2021, Ana Marcela Cunha; além da skatista olímpica, Pâmela Rosa; farão parte da edição.



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