Sport Edinho analisa chance do Sport ficar com primeiro lugar geral da Copa do Nordeste:"Muito importante" Uma vitória contra o CSA, na próxima quarta-feira (22), garante o Leão no topo do Grupo A

Depois de um período de fora por conta de lesão, o atacante Edinho voltou a ganhar sequência no Sport e participou das últimas cinco partidas da equipe, sendo titular nos dois Clássicos das Multidões. A próxima aparição deve ocorrer na quarta-feira (22), contra o CSA, no Rei Pelé, pela Copa do Nordeste. Apesar de o adversário não ter mais chance de se classificar, o atacante considera o duelo como um dos mais difíceis.

"Esses jogos assim são os mais difíceis. É um time que não tem tanta responsabilidade porque não consegue mais se classificar e consegue jogar mais leve. Para nós é muito importante, podemos garantir o primeiro lugar geral e isso nos dá uma vantagem boa na competição", comentou o atacante rubro-negro.

Sem chance de chegar às quartas de final do Nordestão, o CSA pode escalar um time alternativo contra os pernambucanos. Edinho analisou a possível vantagem para o Sport.

"Hoje no futebol não existe isso [facilidade de ser um time reserva]. Quem está fora quer mostrar para o treinador que quer jogar. Independente de quem vai jogar, estamos preparados para fazer um grande jogo".

O Sport lidera o grupo A da Copa do Nordeste com 16 pontos (um a mais que o Fortaleza). Se ganhar do CSA, o Rubro-negro termina a primeira fase com a liderança geral e joga as quartas de final dentro de casa. Em caso de tropeço em Maceió, é preciso secar o Fortaleza, que encara o Santa Cruz, no Arruda.

