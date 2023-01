A- A+

Sport Edinho encerra jejum na carreira e mira sequência no Sport Depois de quase dois anos, atacante voltou a balançar as redes profissionalmente contra o Maguary

Autor do primeiro gol do Sport na temporada, o atacante Edinho espera, no clube, dar a volta por cima na carreira. Após passagem pelo futebol asiático, o jogador de 28 anos atuou com as camisas de Fortaleza e Juventude nos dois últimos anos. No entanto, sequer balançou as redes. A última vez que havia comemorado um gol foi em março de 2021, quando atuava pelo Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul.

Buscando regularidade no Leão da Ilha do Retiro, Edinho afirma ter tirado um peso das costas. Somadas as passagens pelos clubes cearense e gaúcho, foram 28 aparições sem marcar.

"Muito feliz de ter marcado na estreia, apesar do resultado não ter sido o que queríamos. Esse gol é importante para mim, passei por muitas coisas nesses quase dois anos. Mas eu vinha buscando isso, nunca abaixei a cabeça, me doei, trabalhei do início ao fim. Fui coroado com o gol, que vai ajudar na sequência do nosso trabalho. Estou à disposição para ajudar quando for preciso", enfatizou.

Neste sábado (14), Edinho pode ter uma nova oportunidade de ajudar o Rubro-negro. Desta vez, em casa. O Leão recebe o Petrolina, às 16h30, na Ilha do Retiro, em confronto válido pela 3ª rodada do Campeonato Pernambucano. Depois de entrar bem contra o Maguary, o atacante corre por fora para ganhar uma vaga entre os titulares. Entretanto, seja iniciando entre os 11 ou no banco de reservas, pediu a presença do torcedor.

"Muito importante esse reencontro com o calor da torcida. Espero que o torcedor compareça em bom número, nos ajude e nos apoie bastante durante todo o jogo. Eles serão muito importantes na temporada. Esperamos fazer uma grande partida e conquistar os pontos na Ilha", falou.

