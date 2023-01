A- A+

Campeonato Pernambucano Em jogo de tempos distintos, Sport fica na igualdade com o Maguary pelo Estadual Na estreia do Leão no Pernambucano, Edinho garantiu o primeiro ponto rubro-negro no certame

A estreia do Sport na temporada 2023 foi frustrante para a torcida, mas poderia ter sido pior. Em confronto que o Rubro-negro homenageou o Rei Pelé em sua camisa, na noite desta quarta-feira (11) o time de Enderson Moreira saiu atrás no placar, mas graças ao estreante Edinho, ficou no 1x1 com o Maguary, no estádio Arthur Tavares de Melo, em Bonito, em duelo válido pela 2ª rodada do Campeonato Pernambucano. O resultado deixa o Leão na 6ª colocação com um ponto, mesma pontuação dos donos da casa, que estão três posições atrás por terem um saldo negativo, após estrearem com derrota no certame.

O jogo

Dos jogadores que terminaram a temporada no Sport ano passado, oito foram acionados pelo técnico Enderson Moreira no time titular. Apenas o goleiro Renan, o lateral-esquerdo Igor Cariús e o meia Matheus Vargas eram "caras novas" para a torcida. No entanto, mesmo com a base mantida, o Leão esteve aquém das expectativas na etapa inicial. A única boa chegada rubro-negra aconteceu ainda nos primeiros minutos de bola rolando. De fora da área, Ronaldo Henrique acertou um bom chute no travessão de Wadson Chapa.

Inferior tecnicamente, o Maguary apostava nos contra-ataques e, com a passividade do Sport, passou a gostar do jogo e controlar as ações. O Azulão chegou a balançar as redes em duas oportunidades, mas só em uma o gol foi validado pela arbitragem. Na cabeçada de Alan Pinheiro, aos 34, o assistente Humberto Martins assinalou a posição irregular do atacante. Seis minutos mais tarde, porém, a equipe da casa foi premiada. Luan carregou pelo meio e arriscou de longe. Em finalização de rara felicidade, viu a bola encobrir Renan e morrer no ângulo esquerdo do goleiro rubro-negro.

Com Edinho na vaga de Labandeira na volta do intervalo, o Sport fez uma blitz na zaga do Maguary no início do segundo tempo. O primeiro arremate, aliás, foi do camisa 11 recém-contratado. Eduardo deu bom passe nas costas da zaga, mas o atacante bateu para fora. Em seguida, foi a vez de Kayke desperdiçar a melhor chance do Leão no jogo. Cara a cara com Chapa, o centroavante finalizou sobre o goleiro. De falta, Juba também tentou, mas parou em mais uma boa intervenção do goleiro mandante.

Bastante participativo desde sua entrada na partida, Edinho foi premiado na reta final do encontro. Após boa metida de bola de Matheus Vargas, atacante ganhou da zaga na velocidade e deu um toquinho para vencer Chapa e deixar tudo igual.

Ficha do jogo

Maguary 1

Wadson Chapa; Rafael Peixoto, Mateus Henrique, Feliphe Gabriel e Paulo Victor; Memo, Maykon Douglas (Ricardo Silva) e Luan Henrique (Anderson); Bruce (Kelvin), João Gomes (Gustavo Moreira) e Alan Pinheiro (Mendes). Técnico: Nelson Correia

Sport 1

Renan; Eduardo (Ewerthon), Thyere, Sabino e Igor Cariús (Wanderson); Fabinho (Thiago Lopes), Ronaldo e Matheus Vargas; Juba, Labandeira (Edinho) e Kayke (Gabriel Santos). Técnico: Enderson Moreira.

Estádio: Arthur Tavares de Melo (Bonito/PE)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Júnior e Humberto Martins da Silva

Gols: Luan, aos 40' do 1T (MAG); Edinho, aos 40' do 2T (SPT)

Cartões amarelos: Memo, Maykon Douglas, Feliphe Gabriel, Wadson Chapa, Peixoto (MAG); Sabino (SPT)

