FUTEBOL Editor de revista francesa revela disparidade na Bola de Ouro: "Dembélé venceu com bastante folga" Os votos dos jurados só serão revelados no próximo sábado

Todos os olhos no Théâtre du Châtelet, em Paris, estavam voltados para a disputa entre Osmané Dembélé e Lamine Yamal pela Bola de Ouro de 2025. A expectativa era de uma disputa acirrada entre os dois atacantes, mas, segundo Vincent Garcia, editor-chefe da France Football, organizadora do evento, o francês venceu seu rival com folga.

Se eu tiver que dar uma tendência, não houve disputa. Ousmane (Dembélé) venceu com bastante folga, conquistando amplamente a adesão dos nossos jurados da Bola de Ouro disse Vincent Garcia, editor-chefe da France Football, revista francesa que organiza a premiação.

Os votos dos jurados só serão revelados no próximo sábado, mas Vincent fez questão de adiantar alguns detalhes. Segundo o editor-chefe da revista francesa, não houve tanta dispersão de votos e Dembélé venceu em todos os continentes, apesar de Vitinha e Hakimi, companheiros de Paris Saint-Germain, terem ficado em primeiro lugar em alguns países.





Não houve tanta dispersão de votos assim. Vitinha recebeu algumas primeiras colocações, Achraf Hakimi também, mas no fim foram poucas. Ousmane Dembélé praticamente fez um percurso perfeito, em todos os continentes. Na África, na Europa, na América do Sul, na América do Norte É uma Bola de Ouro clara e evidente completou o editor-chefe.

Dembélé se destacou por ter conseguido suprir com gols (35 em todas as competições disputadas) a lacuna no ataque parisiense deixada por Kylian Mbappé, que foi para o Real Madrid. Com o ataque resolvido, o PSG conquistou o campeonato francês e chegou à final do Mundial de Clubes, perdida para o Chelsea.

O atacante de 28 anos teve um total de 49 participações em gols em 53 partidas na temporada 2024/25. Ele marcou 35 gols e deu 14 assistências nas cinco competições disputadas pelo PSG. Além disso, Dembélé conquistou o Campeonato Francês, a Copa da França, a Supercopa Francesa e a Liga dos Campeões.

