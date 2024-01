Ednaldo assina lista do Pré-Olímpico e encaminha participação da seleção brasileira

A- A+

No último dia de prazo, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, assinou a lista de atletas que disputarão o Torneio Pré-Olímpico, a partir do próximo dia 20, com a seleção brasileira. A participação do Brasil na competição virou dúvida desde dezembro, quando o dirigente foi afastado do cargo por decisão judicial.

A documentação foi enviada a Conmebol, o que encaminhou a participação brasileira. Bicampeã olímpica, a seleção tenta a classificação aos Jogos de Paris para disputar o tri. Ramon Menezes comanda a equipe sub-23, que teve os nomes anunciados no dia 21 de dezembro.

Veja também

Futebol Internacional Lucas Perri, ex-Náutico, e Adryelson, ex-Sport, deixam Botafogo e assinam com Lyon