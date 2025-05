A- A+

Futebol Ednaldo Rodrigues é afastado da presidência da CBF Ordem foi do desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro

Por ordem do desembargador Gabriel de Oliveira Zéfiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), Ednaldo Rodrigues foi afastado da presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta quinta-feira (15).

Fernando Sarney, um dos vice-presidentes da entidade que comanda o futebol nacional, foi nomeado como interventor. O dirigente foi um dos que entrou com petições na Justiça para tirar Ednaldo do poder. Agora, caberá a ele convocar novas eleições "o mais rápido possível".

Além de Sarney, a deputada Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ) também solicitou a saída de Ednaldo do comando da CBF. A justificativa era de que a assinatura de Coronel Nunes, ex-presidente da entidade, teria sido falsificada, em acordo realizado no início deste ano.

Com as assinaturas de cinco cartolas em mãos, o processo eleitoral deste ano foi validado e Ednaldo Rodrigues foi mantido na presidência de forma unânime.

“Declaro nulo o acordo firmado entre as partes, homologado outrora pela Corte superior, em razão da incapacidade mental e de possível falsificação da assinatura de um dos signatários, Antônio Carlos Nunes de Lima, conhecido por Coronel Nunes”, pontua a decisão de Zéfiro.

No último dia sete, o ministro Gilmar Mendes, do Superior Tribunal Federal (STF), rejeitou o pedido de afastamento apresentado à Corte contra Rodrigues. Na oportunidade, com pedido de urgência, ele enviou o caso para o TJ-RJ apurar.

Segunda vez

Esta não é a primeira vez que Ednaldo é destituído do cargo de presidente da CBF. Em 2023, ele saiu do comando por meio de uma ação contra o Termo de Ajustamento de Conduta entre a entidade e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), que garantiu a presidência da entidade ao dirigente.

Na ocasião, porém, um mês depois, Ednaldo voltou a comandar a CBF diante de uma decisão de Gilmar Mendes.

