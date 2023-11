A- A+

Futebol Edno Melo desiste de disputar eleição presidencial no Náutico e declara apoio a Alexandre Asfora Em carta aberta, ex-presidente, que estava inscrito no pleito do dia 12 de novembro, optou por renunciar à disputa para comandar o Timbu no biênio 2024-2025

O ex-presidente do Náutico e até então candidato para comandar novamente o clube no biênio 2024-2025, Edno Melo, divulgou nesta quarta (1º) uma carta aberta informando que desistiu de participar do pleito presidencial do dia 12 de novembro. No texto, o ex-dirigente detalha os motivos e reforça que, a partir de agora, apoiará a chapa “Gestão e Paixão pelo Náutico”, formada por Alexandre Asfora e Diego Rocha.

No lançamento oficial da campanha, na última terça (31), Asfora declarou que tinha conversado com Edno e com Plínio Albuquerque, que anteriormente apoiava a candidatura de Aluísio Xavier e Waldir Mendonça, antes da oposição mudar a chapa para ter Bruno Becker e Tatiana Roma. O candidato citou que esperava "pacificar" o Timbu.

Confira a carta abaixo

Torcida Alvirrubra,

Acompanhei durante esse processo eleitoral o caminhar dos fatos.

Vislumbramos e trabalhamos na busca de um consenso entre as diversas correntes do Clube. Busquei oferecer a nossa experiência exitosa à frente do Naútico para que pudéssemos caminhar juntos. Assim, lancei a nossa candidatura com intuito de continuar o debate em torno desse objetivo, que infelizmente não aconteceu.

Creio que colaborei com esse período pré-eleitoral nessa missão. Me convenci cada vez mais de que o principal ponto de unidade hoje no Náutico precisa ser a Recuperação Judicial, a ação contra a Arena Pernambuco, a rentabilização no CT (Grupo Mateus) e principalmente a SAF. E que as pessoas que estão tocando esses projetos, direta ou indiretamente, precisam ser preservadas.

Não tendo atingido o objetivo com nossa candidatura, retiramos nossos nomes, meu e de Pablo Vitório, do pleito eleitoral, na esperança, ainda, de que os antigos e novos atores políticos percebam a importância histórica do nosso momento. O Náutico precisa de uma grande união de esforços para encarar os seus objetivos no próximo biênio.

Mesmo fora da disputa eleitoral continuarei lutando pelo Clube, e nessa oportunidade declaro meu apoio pessoal ao nome de Alexandre Asfora, por ser, dentre os candidatos, o que mais tem compromisso com as mencionadas pautas estruturantes e quem mais reúne capacidade de gerar unidade, engajamento e convergência, além da experiência de ter administrado, com excelência, o Clube Alemão de Pernambuco.

Espero que o processo eleitoral seja baseado nas propostas e na busca dos objetivos do Náutico, que são de conhecimento de todos.

Novembro de 2023, Edno Melo.

