Edson Miolo é o novo técnico do Sub-20 do Náutico

Ex-lateral alvirrubro retorna ao Timbu para comandar as categorias de base

Edson Miolo, técnico sub-20 do NáuticoEdson Miolo, técnico sub-20 do Náutico - Foto: Divulgação

O Náutico anunciou nesta sexta-feira (13) que Edson Miolo será o novo técnico da equipe Sub-20. O ex-lateral-esquerdo do Timbu retorna ao clube para comandar as categorias de base. 

Com trajetória construída no Brasil e no exterior, o ex-jogador iniciou a carreira como treinador em 2011, no Pesqueira. Também fez estágios na Europa, com passagens por Benfica e Sporting.

