futebol Edson Miolo é o novo técnico do Sub-20 do Náutico Ex-lateral alvirrubro retorna ao Timbu para comandar as categorias de base

O Náutico anunciou nesta sexta-feira (13) que Edson Miolo será o novo técnico da equipe Sub-20. O ex-lateral-esquerdo do Timbu retorna ao clube para comandar as categorias de base.

Com trajetória construída no Brasil e no exterior, o ex-jogador iniciou a carreira como treinador em 2011, no Pesqueira. Também fez estágios na Europa, com passagens por Benfica e Sporting.

