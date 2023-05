A- A+

Náutico Eduardo cita lado polivalente em chegada ao Náutico e vê clube como favorito na Série C Meia veio por empréstimo do Vitória para reforçar o Timbu em busca do acesso à Série B

Eduardo, meio-campo de 22 anos, foi apresentado nesta sexta-feira (28), no Centro de Treinamento Wilson Campos. O atleta chega ao Náutico para ser mais um opção para o setor alvirrubro. Na Série C do ano passado, o jogador foi um dos destaques do Vitória e atuou como um meia de ligação, mais próximo do gol adversário. Ainda assim, na coletiva de apresentação, destacou que pode desempenhar mais de um função.

“Costumo dizer que eu gosto de jogar, não importa a posição. Mas eu gosto de jogar como segundo volante, enxergando o jogo de frente. Na Série C passada, atuei como 10, mas também já fiquei como 5. Gosto de atuar, independente da posição”, comentou o atleta.

Cria do Leão da Barra, Eduardo subiu ao elenco profissional em 2020. Com a camisa do Vitória atuou em 100 jogos e foi titular da equipe na reta final da Série C em 2022, quando o Rubro-negro soteropolitano conquistou o acesso à Série B. Contudo, na atual temporada não conseguiu o mesmo espaço e perdeu ainda mais protagonismo com a chegada do técnico Léo Condé. O último jogo de Dudu, como também é conhecido, foi no dia 22 de março, na última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Na ocasião, o Vitória entrou eliminado e Condé escalou um time todo reserva.

“É a realização de um sonho. Sempre tive vontade de vir para cá. Quando houve o convite de Dado, fiquei muito feliz. Lá no Vitória tem alguns jogadores que passaram aqui. O feedback foi positivo. Não tem como dizer ‘não’ para um clube da grandeza do Náutico”, declarou o meio-campista.

Às vesperas da estreia na Série C, o Náutico enfrenta o Manaus, na primeira rodada, fora de casa, na próxima terça-feira (2). Eduardo aproveitou para elogiar o técnico Dado Cavalcanti, com quem já trabalhou no Vitória, indicando que enxerga o Timbu como um dos postulantes ao acesso. “Ele passa bastante confiança para nós. Espero que no final do ano a gente seja coroado com o acesso. Somos o grande favorito e temos que saber dessa responsabilidade, levando isso para dentro de campo”

