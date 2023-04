A- A+

Futebol Eduardo, do Vitória, na mira do Náutico para a Série C Meia de 22 anos pode pintar como novo reforço do clube para a sequência da temporada 2023

Após trazer o meia Gabriel Santiago e o atacante Alisson Santos, o Náutico pode buscar outro reforço do Vitória para encorpar o elenco de olho na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Trata-se do meia Eduardo, de 22 anos, formado nas categorias de base do Leão. A informação foi publicada inicialmente pelo repórter Phabio Almeida, da Rádio Band News, e confirmada pela reportagem.

Nesta temporada, Eduardo disputou 13 jogos pelo Vitória, sem gols marcados. Para o setor de criação, o técnico Dado Cavalcanti conta atualmente com Matheus Carvalho e Gabriel Santiago, outro nome que veio do clube baiano.

Procurado pela reportagem, o diretor de futebol do Náutico, Rodolpho Moreira, preferiu não confirmar a negociação, indicando apenas que a expectativa do Timbu é de anunciar reforços nesta semana.

Veja também

Futebol Em 66% dos casos, Náutico avançou na Copa do Brasil ao vencer na ida por um gol de diferença