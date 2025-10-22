A- A+

Futebol Eduardo Granja não continuará na vice-presidência de futebol do Náutico Gestor participará do processo de transição até a chegada de um novo dirigente para a função

O departamento de futebol do Náutico passará pela primeira mudança para 2026. Atual vice-presidente da pasta, Eduardo Granja não seguirá no cargo, participando apenas do processo de transição na reta final do ano, antes da definição de quem será o novo presidente do clube, em eleição que acontecerá no dia 30 de novembro.

Motivos

“Após o fim da Série C, retomei esse assunto com o presidente (Bruno Becker). Informei que precisava parar os trabalhos por conta de um problema de saúde. Passei por uma cirurgia cardíaca na última segunda-feira. Vou demorar uns 90 dias para estar plenamente bem, mas o Náutico não pode esperar esse tempo todo, já que temos a montagem do elenco, com as renovações. Não me sentiria bem em estar atrapalhando esse processo”, informou Granja.

“Colaboro com o Náutico há 23 anos, com ou sem cargo. Não seria a permanência no posto (de vice-presidente de futebol) que iria me fazer ajudar o clube. Ele seguirá contando com meu apoio. Eu pedi para sair, mas feliz por acontecer após a principal missão do ano ser alcançada, com o acesso à Série B”, completou.

Granja integrou a gestão de Becker desde o início de 2024, quando assumiu a pasta de Fomentos. Em junho do ano passado, porém, passou a trabalhar no departamento de futebol.

Além de peça ativa na formação do elenco do Náutico, Granja atuou em parcerias como no contrato firmado junto à Prefeitura do Recife, no valor de R$ 1 milhão para investimentos no clube, no ano passado. Vale citar que a pasta de Fomentos fez o Timbu captar mais de R$ 2 milhões para o futebol feminino, categorias de base, basquete e remo.

Retorno

Granja, contudo, não descartou a possibilidade de voltar a trabalhar no Náutico no futuro. “Estou saindo de cabeça erguida, feliz pelos resultados e, se o presidente identificar que há alguma outra função para mim, eu vou estudar para saber em que condições eu poderia atuar, desenvolvendo, com minhas competências, um trabalho em prol do clube”, frisou.

