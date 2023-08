A- A+

Futebol Eduardo Guedes aciona Santa Cruz na Justiça pedindo rescisão indireta Zagueiro alega que clube tem dívida de salários atrasados, não recolhimento do FGTS e falta de pagamento do 13º

Após anunciar a renovação contratual com o zagueiro Eduardo Guedes até 2026, o Santa Cruz pode perder o atleta sem receber qualquer quantia e, pior, tendo que pagar uma suposta dívida com o defensor. Isso porque o jogador acionou o Tricolor na Justiça cobrando rescisão indireta, citando atraso em salários, não recolhimento do FGTS e falta de pagamento do 13º salário.

A informação foi publicada inicialmente pelo Globo Esporte e confirmada pela reportagem. O processo corre na 1ª Vara de Trabalho do Recife. Caso a Justiça acate o pedido do atleta, ele estará livre para assinar com qualquer outra equipe, além de o Santa Cruz ser obrigado a pagar a causa em um valor que supera os R$ 400 mil.

Guedes participou de 14 partidas pelo Santa Cruz na Série D, com um gol marcado, no empate em 2x2 do Tricolor com o Nacional de Patos-PB.



Veja também

Assédio Jenni Hermoso pede, através de sindicato, que 'beijo de Rubiales não fique impune'