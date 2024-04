A- A+

Futebol Eduardo Henriques deixa a diretoria de futebol do Náutico Dirigente entrou na gestão do presidente Bruno Becker, mas deixa o cargo antes do início da Série C do Campeonato Brasileiro

Eduardo Henriques não integrará mais a diretoria de futebol do Náutico em 2024. Chamado para compor o departamento na gestão do presidente Bruno Becker, o dirigente deixa o cargo após a perda do título do Campeonato Pernambucano, perante o Sport.



Henriques, que já havia ocupado em gestões anteriores o mesmo cargo, deve ser a única saída do departamento, que ainda conta com Thiago Dias e Ítalo Braga. O Náutico ainda tem Léo Franco como executivo de futebol.



O próximo compromisso do Náutico na temporada é nesta quarta (10), contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, pelas quartas de final da Copa do Nordeste. O ganhador avança para as semifinais da competição.

