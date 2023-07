A- A+

Futebol Eduardo prega vitória para Náutico se aproximar do topo da Série C Timbu é o atual quinto colocado, com 18 pontos, e encara o Ypiranga-RS, no Colosso da Lagoa

Quando o Náutico entrar em campo, segunda (10), contra o Ypiranga-RS, no Colosso da Lagoa, pela Série C do Campeonato Brasileiro, o clube poderá, a depender dos jogos do fim de semana, terminar a rodada na vice-liderança, ficando ainda mais próximo da classificação ao quadrangular.



Para isso, o Náutico, em quinto, com 18 pontos, terá que vencer o Ypiranga e torcer pelo tropeço de São José-RS (2º, com 19), Operário-PR (3º, com 19) e São Bernardo (4º, com 18).





Os gaúchos jogam domingo (9), no Anibal Toledo, contra a Aparecidense. Os paranaenses só entram em campo na segunda, assim como o Náutico, enfrentando o Remo, no Baenão. Já os paulistas entram em campo no sábado (8), no Primeiro de Maio, perante o Altos-PI.



“É sempre difícil jogar lá no Sul. Sabemos da qualidade do adversário, mas vamos em busca dos três pontos para subir na tabela e avançar à próxima fase”, afirmou o meia Eduardo.

